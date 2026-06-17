Trump e Pezeshkian firmano un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra con l'Iran

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, hanno firmato un importante memorandum d'intesa il mercoledì scorso. Questo documento, che è stato firmato digitalmente in precedenza dal vicepresidente JD Vance e dal capo negoziatore iraniano Mohammad Baqer Qalibaf, alla presenza di Trump, ha come obiettivo quello di porre fine alla guerra con l'Iran. La notizia è stata resa nota da un funzionario statunitense e rappresenta un importante passo avanti verso la pace nella regione.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , e il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian , hanno firmato un importante memorandum d'intesa il mercoledì scorso. Questo documento, che è stato firmato digitalmente in precedenza dal vicepresidente JD Vance e dal capo negoziatore iraniano Mohammad Baqer Qalibaf, alla presenza di Trump , ha come obiettivo quello di porre fine alla guerra con l'Iran.

La notizia è stata resa nota da un funzionario statunitense e rappresenta un importante passo avanti verso la pace nella regione





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