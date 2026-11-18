Donald Trump e Vladimir Putin si incontrano a Shenzhen il 19 novembre per colloqui bilaterali privati durante il vertice Apec, tra discussioni su Ucraina e Iran.

Donald Trump e Vladimir Putin stanno per incontrarsi a Shenzhen, in Cina, per un colloquio bilaterale privato che si colloca al di fuori dei negoziati trilaterali ufficiali previsti con Xi Jinping. Questo storico faccia a faccia tra i leader di Washington e Mosca dovrebbe tenersi domani, giovedì 19 novembre, durante la permanenza del presidente statunitense per il 33esimo vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico, noto come Apec. L'incontro rappresenta la prima opportunità di contatto diretto tra i due capi di Stato dall'agosto 2025, segnando un momento cruciale nel contesto geopolitico globale attuale.

Dettagli e Tempistiche dell'Incontro

La delegazione presidenziale americana è arrivata oggi a Shenzhen dove è stata accolta personalmente dal presidente cinese Xi Jinping presso l'aeroporto. Trump si trova nella città meridionale per partecipare al vertice Apec, la sua seconda missione in Cina dopo quella effettuata a Pechino lo scorso maggio. Il quadro dell'agenda prevede che Trump tenga un altro bilaterale con Xi Jinping domani, il suo terzo incontro con il leader cinese dall'inizio dell'anno. Subito dopo, si terrà la sessione privata con Putin, che costituirà il fulcro delle trattative internazionali in corso.

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Conferme dal Cremlino e Dettagli Diplomatici

Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo, ha confermato le voci riguardanti l'incontro privato, assicurando che la riunione avverrà con la partecipazione di alcuni esponenti delle delegazioni russa e americana. Ushakov ha precisato che i due leader avranno la possibilità di affrontare le questioni più urgenti e complesse, indipendentemente dal formato ufficiale scelto per i colloqui. Il portavoce del Cremlino ha inoltre chiarito che la composizione della delegazione russa per il successivo incontro a tre non è opportuno renderla pubblica, evitando quindi di nominare i partecipanti specifici per la Federazione Russa.

Il Trilaterale Putin-Trump-Xi Jinping

Il vertice trilaterale tra i presidenti di Russia, Stati Uniti e Cina è programmato per durare non più di un'ora, secondo le dichiarazioni di Dmitry Peskov. La Tass riferisce che i tre leader discuteranno prevalentemente delle relazioni tra le maggiori potenze mondiali e di come la loro cooperazione possa contribuire al miglioramento della situazione internazionale. Il portavoce del Cremlino ha sottolineato che la composizione di questo gruppo di alto livello è stata già definita, mantenendo però un'atmosfera di riservatezza sui dettagli operativi e sui partecipanti diretti delle rispettive delegazioni.

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Contesto Geopolitico: Ucraina e Iran

Il summit si svolge in un momento di alta tensione mondiale, mentre continuano il conflitto con l'Iran e i delicati negoziati per la pace in Ucraina. Questi temi, cruciali per la stabilità globale, potrebbero essere affrontati nei colloqui tra i leader dell'Apec. L'incontro a Shenzhen rappresenta quindi non solo un dialogo tra potenze tradizionali, ma anche un potenziale canale per gestire le crisi attuali. La presenza di Trump, che ha già salutato Putin con una stretta di mano sotto gli occhi di Xi, indica una volontà di mantenere aperti i canali di comunicazione diretti.

Relazioni Russia-Cina e Approccio Costruttivo

La giornata odierna è stata inoltre segnata da un lungo colloquio tra Putin e Xi Jinping, durata oltre due ore presso la residenza di Stato Qilin Shanzhuang. I due presidenti hanno continuato le conversazioni durante una colazione di lavoro alla quale hanno partecipato anche il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e Yuri Ushakov. Putin ha affermato che Russia e Cina stanno adottando un approccio costruttivo per costruire un ordine mondiale multipolare più equo, evidenziando come il coordinamento in materia di politica estera tra i due paesi rimanga stabile e stia evolvendo positivamente in un clima geopolitico difficile.