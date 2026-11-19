Donald Trump e Xi Jinping definiscono i dazi equi durante il vertice APEC del 19 novembre 2026, celebrando il nuovo Consiglio per il Commercio creato a Pechino a maggio 2026 per riequilibrare le relazioni bilaterali.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente cinese Xi Jinping hanno inaugurato un nuovo capitolo nelle relazioni diplomatiche durante il vertice Economic Leaders dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) a Shenzhen, Cina, il 19 novembre 2026. I due leader si sono incontrati per discutere gli esiti della recente istituzione del Consiglio per il Commercio, definendo il nuovo accordo come un passo fondamentale per correggere gli squilibri storici.

Analisi della dichiarazione sui dazi doganali

Donald Trump ha dichiarato apertamente che il Consiglio per il Commercio, le cui modalità di creazione furono concordate durante il vertice tenutosi a Pechino a maggio dello stesso anno, ha introdotto un maggiore equilibrio in quella che egli definisce una relazione storicamente sbilanciata tra le due potenze mondiali. Durante l'incontro con Xi Jinping, il Presidente degli Stati Uniti ha espresso la sua convinzione che la ripartizione dei dazi tra gli Stati Uniti e la Cina sia stata effettuata in modo perfettamente equo, risolvendo le asimmetrie che caratterizzavano i precedenti accordi commerciali.

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Storico delle politiche commerciali bilaterali

Nell'esprimere queste valutazioni, Donald Trump ha criticato pubblicamente i precedenti leader statunitensi, sostenendo che la relazione originaria con la Cina fosse intrinsecamente svantaggiosa per gli interessi americani. La sua retorica si inserisce in una strategia di politica estera che ha posto i dazi al centro delle trattative internazionali, ignorando le avvertenze di molti economisti e analisti che prevedono rischi di inflazione e l'escalation di una guerra commerciale più ampia. Nonostante le battute d'arresto legali e giudiziarie subite negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump ha continuato a perseguire questa linea dura.

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Cronologia degli incontri tecnici recenti

Le fondamenta per questo annuncio pubblico sono state gettate durante la prima riunione ufficiale del Consiglio per il Commercio, tenutasi il venerdì precedente al vertice APEC di Shenzhen. I funzionari statunitensi e cinesi hanno utilizzato quella sessione per finalizzare i dettagli operativi dell'accordo, preparando il terreno per l'annuncio di alto livello rilasciato dai Presidenti. Questa sequenza di eventi sottolinea l'importanza data a Washington e Pechino alla formalizzazione di nuove strutture governative dedicate alla gestione delle frizioni commerciali bilaterali.

Implicazioni economiche e geopolitiche future

La definizione di uno squilibrio risolto e di un'equa ripartizione dei dazi rappresenta un segnale chiaro ai mercati globali, che osservano con attenzione le dinamiche tra le due maggiori economie del mondo. L'istituzione del Consiglio per il Commercio, nata dal vertice di Pechino a maggio, mira a stabilire un canale di comunicazione istituzionale permanente. Sebbene le critiche interne agli Stati Uniti persistano riguardo agli impatti inflazionistici, i due leader hanno presentato l'accordo come un successo diplomatico che protegge gli interessi nazionali attraverso una nuova architettura commerciale.