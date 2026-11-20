Il Segretario al Tesoro Scott Bessent annuncia l'accordo tra Trump e Xi sul coinvolgimento umano nelle decisioni militari di IA, separate dalla gara tecnologica.

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha confermato Friday che i presidenti Donald Trump e Xi Jinping hanno raggiunto un accordo fondamentale riguardo all'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale nelle operazioni belliche. Questo patto stipulato durante il viaggio asiatico di Trump mira a garantire che gli esseri umani rimangano sempre i decisori finali in ambito militare, anche nel contesto di una crescente competizione per la supremazia tecnologica tra le due potenze.

Accordo Trump e Xi sui comandi umani

Secondo quanto dichiarato da Bessent in un'intervista con CNBC dopo il rientro da Shenzhen, i leader hanno concordato che la superintelligenza non deve mai essere autonoma nelle azioni militari di grande portata. La decisione specifica prevede che nessuna operazione militare significativa possa essere lanciata senza il diretto coinvolgimento e l'approvazione di un essere umano, indipendentemente dalle capacità autonome dei modelli di IA.

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Bessent ha sottolineato l'importanza strategica di questo impegno, definendolo uno dei risultati principali del viaggio di Trump in Asia. L'accordo, che include altre misure di salvaguardia, è stato concepito per separare chiaramente la regolamentazione etica dall'intensa gara tecnologica in corso tra Washington e Pechino. Questo separazionismo mira a prevenire rischi esistenziali derivanti da sistemi d'arma completamente autonomi.

Gara tecnologica e difesa contro la Cina

Nonostante il patto sulla regolamentazione militare, la competizione per la supremazia nell'intelligenza artificiale continua a intensificarsi. Bessent ha dichiarato che i laboratori statunitensi di IA devono mantenere il loro vantaggio tecnologico come la migliore difesa contro i modelli cinesi di IA, definiti "pericolosi" perché utilizzati in attacchi informatici mirati. La superiorità tecnologica americana è vista come un deterrente essenziale.

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Il Segretario al Tesoro ha enfatizzato che l'accordo sul coinvolgimento umano non sarà influenzato da questa rivalità. La separazione concettuale tra cooperazione etica e competizione tecnologica rappresenta una linea guida chiara per l'amministrazione Trump. L'obiettivo è garantire la sicurezza nazionale senza bloccare l'innovazione strategica negli Stati Uniti.

Restrizioni chip Nvidia e scandalo Huang

Riguardo alle restrizioni sui chip, Bessent ha spiegato che lo chip di seconda generazione H200 di Nvidia rimane l'hardware più avanzato che la Cina può acquistare con le licenze attuali. Trump ha adottato una linea dura su questo fronte, risultando in una scarsità di ordini cinesi per i modelli H200 mentre Pechino cerca di costruire il proprio stack di chip nativi. Bessent ha stimato che la Cina sia probabilmente anni indietro in questa corsa.

Lo scandalo che coinvolge l'ex amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, e una nazionale cinese con cui era legato sentimentalmente, non è stato menzionato durante i colloqui bilaterali tra Trump e Xi. Tuttavia, l'amministrazione ha mantenuto il focus sulle restrizioni di esportazione. Bessent ha rassicurato che tutti i funzionari, inclusi il Tesoro e il Dipartimento del Commercio, seguono le istruzioni dirette del presidente Trump.

Nuove restrizioni e prossimi passi

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha preso misure aggiuntive lunedì per limitare ulteriormente l'accesso della Cina ai chip di intelligenza artificiale avanzati. Queste restrizioni si estendono anche ai data center esteri dove le entità cinesi possono noleggiare potenza di calcolo. L'obiettivo è curare l'accesso remoto e chiudere le eventuali scappatoie tecnologiche.

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Bessent ha dichiarato di prevedere che le restrizioni sui chip siano adeguate e che l'accesso remoto sia stato efficacemente limitato. La posizione dell'amministrazione rimane unita sulla necessità di proteggere la catena di approvvigionamento tecnologica. La comunità internazionale osserva ora come questa linea di condotta influenzerà i mercati globali dei semiconduttori e le relazioni diplomatiche nel prossimo futuro.