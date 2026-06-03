Trump endorses right-wing Colombian presidential candidate Abelardo de la Espriella

U.S. President Donald Trump has endorsed Colombian presidential candidate Abelardo de la Espriella, a right-wing lawyer, who will face off against leftist senator Ivan Cepeda in a runoff election this month. De la Espriella, who has never held elected office, garnered nearly 44% of the votes, while Cepeda, a long-time senator and activist, garnered under 41%. De la Espriella's personal style and policy proposals - including tough rhetoric against illegal armed groups and the promise to build 10 megaprisons - have drawn comparisons to El Salvador's Nayib Bukele. Leftist Colombian President Gustavo Petro criticized Trump's endorsement of right-wing de la Espriella.

Il candidato presidenziale colombiano Abelardo de la Espriella, appartenente al movimento politico Difensori della Patria, ha ottenuto l'endorsement del presidente degli Stati Uniti Donald Trump .

De la Espriella, un avvocato di destra che non ha mai ricoperto cariche elettive, si scontrerà con il senatore di sinistra Ivan Cepeda nel ballottaggio presidenziale di giugno. Trump ha dichiarato che i risultati di queste elezioni sono molto importanti per il futuro della Colombia e per le sue relazioni con gli Stati Uniti. De la Espriella ha ottenuto quasi il 44% dei voti nel primo turno, mentre Cepeda ha ottenuto meno del 41%.

Lo stile personale e le proposte politiche di De la Espriella hanno attirato paragoni con il Nayib Bukele di El Salvador. De la Espriella ha promesso di costruire 10 megaprisoni e di adottare una dura retorica contro i gruppi armati illegali.

Inoltre, ha dichiarato che gli Stati Uniti svolgono un ruolo cruciale nella lotta al crimine e al narcoterrorismo e nel liberare finalmente la Colombia da tanto dolore e violenza. Il presidente colombiano di sinistra Gustavo Petro ha criticato l'endorsement di Trump alla destra de la Espriella





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