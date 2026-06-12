Trump Esclusiva La7: Abbiamo Vinto la Guerra in Iran, Il G7 è Irrilevante

Il presidente Usa Donald Trump, interpellato da La7, rivendica la vittoria nella crisi con l'Iran e liquida come irrilevante il sostegno degli alleati del G7. Le dichiarazioni alla vigilia del vertice in Italia.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato una dichiarazione esclusiva al corrispondente de La7 Daniele Compatangelo in merito alla crisi con l' Iran e al prossimo summit del G7.

Intercettato telefonicamente durante un meeting, Trump ha risposto a una domanda sul sostegno degli alleati occidentali nella gestione del conflitto con Teheran e nel ridisegno dell'ordine globale. La sua risposta è stata categorica: "Non avevamo bisogno di alcun supporto. Quindi, abbiamo vinto la guerra. Era un po' irrilevante, irrilevante!

". Ha poi concluso ringraziando e interrompendo la conversazione perché impegnato in una riunione importante. Queste parole arrivano alla vigilia del vertice del G7, che sees il presidente americano affrontare i leader delle principali democrazie occidentali, compresa l'Italia, Paese ospitante. La dichiarazione di Trump sembra voler sottolineare una presunta vittoria unilaterale degli Stati Uniti nella crisi iraniana, minimizzando il ruolo degli alleati.

Il tono è sprezzante e anticipa possibili tensioni durante i colloqui, dove i partner occidentali potrebbero cercare di comprendere meglio le motivazioni e le implicazioni delle azioni americane. L'affermazione "abbiamo vinto la guerra in Iran" è particolarmente significativa, poiché suggerisce una risoluzione del conflitto che potrebbe non essere pienamente condivisa o riconosciuta dalla comunità internazionale. Il presidente ha anche definito "irrilevante" la posizione degli altri leader, indicando una possibile strategia di America First che potrebbe creare attriti.

L'intervista, seppur breve, offre uno spaccato della retorica trumpiana in un momento cruciale per le relazioni transatlantiche. Il rifiuto del supporto alleato e la dichiarazione di vittoria potrebbero essere interpretati come un segnale di forza o, all'opposto, come un gesto di isolazionismo. Gli analisti notano che le dichiarazioni arrivano dopo mesi di tensioni tra Washington e Teheran, culminate in diversi scontri, inclusa l'uccisione del generale Soleimani.

Tuttavia, la natura precisa della "vittoria" rimane vaga e non specificata. Il summit del G7, che si terrà in Italia, affronterà temi come sicurezza, economia e cambiamenti climatici, ma la crisi iraniana sarà probabilmente al centro dei colloqui bilaterali. La risposta di Trump potrebbe quindi essere vista come un tentativo di presentare i fatti compiuti prima dei negoziati, limitando lo spazio di manovra degli alleati. La sua chiusura brusca, "Devo andare.

Ho una riunione importante in corso", aggiunge un ulteriore strato di impressione di un leader sempre al centro dell'azione e poco disposto a dilungarsi su questioni che considera già risolte. Nel contesto italiano, le parole di Trump saranno esaminate con attenzione, soprattutto dal governo Conte, che dovrà bilanciare la tradizionale alleanza con gli Stati Uniti con le proprie posizioni europee.

La domanda di Compatangelo riflette un interesse giornalistico nel capire se vi sia un margine per un dialogo costruttivo o se invece l'amministrazione Trump intenda procedere in solitaria. La risposta, seppur evasiva, indica una chiara direzione: gli Stati Uniti agiscono autonomamente e non cercano approvazione. Questo approccio potrebbe avere implicazioni per la coesione dell'Occidente e per la gestione di future crisi internazionali.

In sintesi, l'intervista evidenzia le crescenti spaccature all'interno del G7 e la sfida posta da una politica esamericana unilaterale. I temi della sovranità, del multilateralismo e della leadership mondiale sono più attuali che mai. I leader europei, inclusa l'Italia, dovranno decidere se seguire l'esempio di Trump o cercare di costruire un fronte comune.

La guerra in Iran, come dichiarata da Trump, potrebbe essere solo l'ultimo di una serie di conflitti in cui gli Stati Uniti hanno scelto di agire senza consultare gli alleati. Le future mosse di Trump saranno monitorate coniglio, specialmente in vista delle elezioni presidenziali americane. La sua retorica potrebbe essere sia un messaggio interno all'elettorato che una posizione negoziale verso l'estero. Resta da vedere se le affermazioni troveranno riscontro nella realtà geopolitica nei prossimi mesi.

Per ora, la dichiarazione rimane un episodio significativo nelle relazioni transatlantiche, carico di potenziali sviluppi





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