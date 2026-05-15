Trump: "Fantastico futuro insieme alla Cina" dopo l'incontro con Xi

L'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping a Pechino ha portato al suggerimento di un futuro fantastico insieme.

Dall' Iran ai dazi, Trump: "Fantastico futuro insieme alla Cina" | Xi avvisa: "Conflitti se Taiwan fosse mal gestita" Per Pechino si è arrivati a "un bivio" nei rapporti tra i due Paesi: "Dovremmo essere partner, non avversari".

"Avremo un fantastico futuro insieme", ha detto il presidente americano. L'omologo cinese, dal canto suo, ha affermato che i due Paesi sono arrivati a" nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità: "Dovremmo essere partner, non avversari". Ma suda parte del Dragone di jet commerciali di fabbricazione americana da quasi un decennio a questa parte.

Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, in un'intervista a, al termine della sua giornata di colloqui a Pechino





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