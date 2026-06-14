Trump festeggia 80 anni con ring UFC alla Casa Bianca: 'Pace attraverso la forza'

Il presidente americano compie 80 anni il 14 giugno. Sul prato della Casa Bianca allestito 'The Claw', un ottagono da 600 tonnellate per 4.300 invitati. L'evento coincide con il Flag Day e il 250° anniversario degli USA, e lancia lo spot del Pentagono 'Pace attraverso la forza'. Trump punta a un accordo con l'Iran.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , si prepara a festeggiare il suo ottantesimo compleanno il 14 giugno con un evento senza precedenti sul prato della Casa Bianca .

Per l'occasione, è stato allestito 'The Claw' (l'Artiglio), un ottagono in acciaio da 600 tonnellate progettato per ospitare 4.300 invitati, tra vip e militari. La struttura, simile a quella utilizzata per gli incontri della UFC (Ultimate Fighting Championship), testimonia la passione del presidente per le arti marziali miste, di cui è storico sostenitore.

L'evento si inserisce in una cornice simbolica importante: coincide con il Flag Day e il 250° anniversario degli Stati Uniti, e farà da sfondo al lancio del nuovo spot del Pentagono intitolato 'Pace attraverso la forza', che mira a valorizzare la componente militare americana. Nonostante i preparativi, Trump ha dichiarato di non volere auguri di compleanno, definendo gli ottanta un numero a cui non ha mai pensato e che non gli piace.

Durante un incontro nello Studio Ovale con Mehmet Oz, capo dei Centers for Medicare and Medicaid Services, il presidente ha sottolineato il suo disagio verso questa ricorrenza. Tuttavia, il festeggiamento prosegue con una serie di incontri della UFC, organizzazione di arti marziali miste di cui Trump è da sempre un fervente sostenitore.

Il ring, montato davanti alla Casa Bianca, è stato paragonato dal presidente alla Torre Eiffel: 'Forse non lo toglieremo mai più', ha scherzato, lasciando intuire che potrebbe diventare un elemento permanente. L'evento, però, non è solo celebrazione. Fonti vicine alla Casa Bianca suggeriscono che Trump punti a intestarsi un possibile accordo di pace con l'Iran proprio in occasione del suo compleanno.

Questa mossa rafforzerebbe la sua immagine di leader pacificatore, in contrasto con le critiche ricevute per la sua politica estera aggressiva. Il collegamento tra il ring della UFC e la pace non è casuale: il presidente vuole simboleggiare che la forza può essere usata per garantire la pace.

Intanto, altre notizie di cronaca leggera arricchiscono il panorama: il cantante Ivan Graziani avrebbe compiuto 80 anni, ricordato per l'amicizia con Venditti e il suo stile unico; Massimo Boldi ha parlato delle sue divergenze con Teocoli e De Sica; e Barbara Bouchet ha raccontato di aver ammanettato Warren Beatty a una festa. Questi aneddoti, seppur marginali, contribuiscono a un clima di festa nazionale che unisce politica, sport e spettacolo.

In sintesi, il compleanno di Trump diventa un evento mediatico di portata globale, capace di mescolare diplomazia, intrattenimento e simbolismo. L'attenzione è tutta sull'ottagono bianco, che per una notte trasformerà la Casa Bianca in un'arena, mentre il mondo osserva se il presidente riuscirà a trasformare un compleanno in un passo verso la pace





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