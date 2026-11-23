Donald Trump celebra il reintegro di Jensen Huang a Nvidia. Il titolo balza del 33% e recupera 900 miliardi di dollari, segnando una svolta immediata.

Donald Trump ha celebrato in modo originale la decisione del Consiglio di Amministrazione di Nvidia di reintegrare Jensen Huang alla guida del colosso tecnologico. Il presidente americano ha condiviso su Truth Social un fotomontaggio che ritrae il manager in una posa celebre, con un pugno chiuso che regge un reggiseno rosso.

La decisione del Consiglio e il rialzo azionario

Il Consiglio di Amministrazione di Nvidia ha accettato le dimissioni di Huang l'11 novembre, rendendole pubbliche il giorno successivo. Solo undici giorni dopo, il 22 novembre, lo stesso organo ha deliberato il reintegro, ufficializzato il 23 novembre. Il titolo in borsa ha reagito immediatamente, registrando un balzo del circa 33% a Wall Street. Questo recupero ha permesso di recuperare circa 900 miliardi di dollari di capitalizzazione in una sola seduta. Il rally ha interessato anche altri titoli legati all'intelligenza artificiale, dopo le pesanti vendite delle settimane precedenti.

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L'influenza di Trump e delle autorità governative

Nei giorni precedenti, Donald Trump aveva esercitato pressioni pubbliche sul Consiglio di Amministrazione. Il presidente chiedeva il reintegro del manager, definendolo la scelta migliore per Nvidia e per gli Stati Uniti. Ha dichiarato di aver parlato personalmente con i vertici della società per convincerli a cambiare posizione. Nvidia ha confermato di aver ricevuto indicazioni dai più alti livelli del governo degli Stati Uniti prima di deliberare. Questa comunicazione rappresenta una svolta clamorosa rispetto alla posizione assunta solo pochi giorni prima, quando il Consiglio aveva escluso il ritorno del fondatore.

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Indagini in corso e rischi per la sicurezza nazionale

Il reintegro di Jensen Huang non chiude lo scandalo legato alle sue relazioni extraconiugali. Nvidia ha confermato che l'indagine affidata a un comitato di amministratori indipendenti proseguirà fino alla conclusione. Lo stesso manager collaborerà attivamente con gli investigatori. Al centro degli accertamenti ci sono i sospetti su un possibile tentativo dell'intelligence straniera di avvicinare Huang. Le rivelazioni includono legami con una donna sospettata di connessioni con i servizi segreti cinesi. La società ha inoltre istituito un comitato dedicato alla sicurezza nazionale. Questo nuovo organo si concentrerà sul rispetto delle restrizioni americane sull'esportazione dei semiconduttori.

Audizione al Congresso e prossimi passi

Il Congresso degli Stati Uniti richiede ulteriori chiarimenti sulla situazione. Huang ha accettato di rispondere alle domande dei parlamentari americani. Un'audizione a porte chiuse è prevista per l'1 dicembre. Questo evento segna un passaggio cruciale per la trasparenza aziendale. Il processo mira a definire eventuali responsabilità e a rafforzare i controlli interni. Le autorità supervisionano attentamente l'evoluzione degli eventi per garantire la conformità alle normative vigenti.