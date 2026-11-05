Trump firma l'Ovale come monumento nazionale: modifiche solo col Congresso

Donald Trump ha reso l'Ufficio Ovale e la Sala del Gabinetto monumenti nazionali. Qualsiasi modifica futura richiede l'approvazione del Congresso.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato giovedì un documento ufficiale che conferisce allo Studio Ovale della Casa Bianca e alla Sala del Gabinetto lo status di monumento nazionale. Questa decisione, annunciata il 5 novembre 2026 a Washington, DC, segna un cambiamento significativo nella gestione dello spazio più iconico dell'esecutivo americano, elevando le sue stanze di lavoro a patrimonio storico protetto.

Protezione legale dei simboli presidenziali

La firma del decreto da parte di Donald Trump trasforma i locali situati all'interno della residenza ufficiale in una struttura tutelata federalmente. Il provvedimento impedisce che queste aree possano essere alterate o demolite senza un processo legislativo formale. L'iniziativa mira a preservare l'integrità architettonica e simbolica delle stanze dove vengono prese le decisioni più critiche per la politica estera e interna degli Stati Uniti.

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Con questo atto, Donald Trump stabilisce che l'Ufficio Ovale e la Sala del Gabinetto non sono più semplici ambienti di ufficio, ma beni culturali di rilevanza nazionale. La protezione legale garantisce che l'eredità storica legata a questi spazi venga mantenuta intatta per le future amministrazioni, indipendentemente dalle preferenze stilistiche dei singoli presidenti.

Trasformazioni stilistiche e dettagli dorati

Dal suo ritorno alla carica, Donald Trump ha radicalmente modificato l'estetica dello Studio Ovale con interventi visivamente distintivi. Sono stati introdotti dettagli decorativi in oro e aggiunte statuette che riflettono il gusto personale del leader americano. Questi elementi si integrano con ritratti di cittadini americani famosi, recuperati dai magazzini di archiviazione della Casa Bianca e riposizionati nelle pareti principali.

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Un elemento centrale di questa nuova configurazione è una copia della Dichiarazione di Indipendenza, ora appesa in modo prominente sulla parete dello studio. Questa scelta enfatizza il legame tra l'attuale amministrazione e i fondamenti storici della nazione. Le modifiche apportate da Donald Trump rappresentano una rottura rispetto alle tradizionali configurazioni neutre che hanno caratterizzato gli uffici presidenziali negli ultimi decenni.

Nessuna modifica senza approvazione del Congresso

Quando interpellato dai giornalisti riguardo alla possibilità di ulteriori cambiamenti futuri, Donald Trump ha chiarito la sua posizione in modo netto. Ha dichiarato esplicitamente che non sarà possibile apportare alcuna modifica sostanziale allo spazio senza ottenere preventivamente l'approvazione del Congresso. Questa affermazione vincola qualsiasi iniziativa successiva al parere dei legislatori eletti.

Il presidente ha illustrato uno scenario ipotetico in cui qualcuno potesse suggerire di rimuovere la forma ovale della stanza per renderla quadrata. In tal caso, la proposta dovrebbe essere sottoposta nuovamente al Congresso per una valutazione. Donald Trump ha espresso la speranza che i membri del Congresso dimostrino saggezza nel rifiutare tali tentativi di alterazione radicale, preservando così l'identità originale dell'Ufficio Ovale.

Impatto politico e procedure legislative

Questa mossa politica sposta il controllo decisionale sulle modifiche fisiche della Casa Bianca dal singolo esecutivo al corpo legislativo. Per qualsiasi intervento futuro, sia esso estetico o strutturale, sarà necessario seguire un iter parlamentare complesso. Questo meccanismo assicura che nessun presidente possa cambiare l'aspetto degli spazi storici senza un consenso ampio e condiviso.

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La procedura stabilita da Donald Trump crea un precedente importante per la governance della residenza presidenziale. Il Congresso diventa l'arbitro finale per qualsiasi tentativo di rimodellamento dell'Ufficio Ovale o della Sala del Gabinetto. Questa dinamica rafforza il sistema di controlli ed equilibri anche nell'ambito della gestione degli edifici governativi, limitando il potere discrezionale del capo dell'esecutivo.