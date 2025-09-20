Trump firma ordine esecutivo: 'Gold Card' per ricchi e tasse sui visti H-1B

Il presidente Trump introduce una 'Gold Card' per immigrati facoltosi e impone nuove tasse sui visti di lavoro H-1B, con l'obiettivo di attrarre talenti e proteggere i lavoratori americani.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha siglato un ordine esecutivo che prevede significative riforme in tema di immigrazione, focalizzandosi sull'attrazione di individui con elevato patrimonio e introducendo nuove restrizioni per i visti di lavoro. L'iniziativa più eclatante è la creazione della cosiddetta ' Gold Card ', un visto per immigrati facoltosi che potranno ottenere la residenza permanente negli Stati Uniti versando un contributo di un milione di dollari.

L'obiettivo dichiarato di questa misura è quello di attrarre individui di successo che, oltre a contribuire economicamente, contribuiranno all'economia americana. Trump ha sottolineato come questa politica miri a incentivare l'immigrazione di persone capaci e disposte a investire nel Paese, contrapponendola all'immigrazione irregolare. Il presidente ha espresso la convinzione che questa nuova strategia favorirà l'economia statunitense e rafforzerà la posizione del Paese a livello internazionale. La Casa Bianca, attraverso il suo account X, ha comunicato l'intento di 'aprire nuove strade a persone straordinarie che si impegnano a sostenere gli Stati Uniti, consentendo loro di venire e contribuire all'America attraverso un'immigrazione accelerata'. L'ordine esecutivo, secondo l'amministrazione Trump, mira a semplificare le procedure per gli immigrati con alti patrimoni, garantendo loro un percorso più rapido verso la residenza. Tuttavia, i dettagli specifici relativi all'implementazione di questa nuova politica e alle sue implicazioni legali sono ancora in fase di definizione.\Parallelamente alla 'Gold Card', l'ordine esecutivo affronta anche il tema dei visti di lavoro, in particolare della categoria H-1B, destinata a lavoratori stranieri specializzati. In questo ambito, l'amministrazione ha introdotto una nuova tassa annuale di 100.000 dollari a carico delle aziende che richiedono visti H-1B per i propri dipendenti. Questa misura, secondo il segretario al Commercio Howard Lutnick, ha lo scopo di scoraggiare le aziende statunitensi dall'assumere lavoratori stranieri, preservando i posti di lavoro per i cittadini americani. L'ordine esecutivo punta a garantire che i lavoratori assunti tramite il programma H-1B siano effettivamente altamente qualificati e che non rappresentino una minaccia per i lavoratori americani. Will Scharf, segretario dello staff della Casa Bianca, ha affermato che la nuova politica assicurerà che le aziende possano assumere 'persone veramente straordinarie' e allo stesso tempo proteggere i lavoratori americani. Trump ha sottolineato la necessità di 'grandi lavoratori' per il Paese, ribadendo l'importanza di attrarre talenti qualificati. Le modifiche al programma H-1B hanno suscitato reazioni contrastanti nel mondo imprenditoriale, con alcune aziende che esprimono preoccupazione per l'aumento dei costi e la potenziale difficoltà nell'assumere personale specializzato.\Ulteriori dettagli trapelati suggeriscono l'intenzione di esplorare anche la creazione di una 'Platinum Card', riservata a individui disposti a investire una somma ancora maggiore, pari a cinque milioni di dollari. Questa carta, qualora venisse concretizzata, consentirebbe ai titolari di trascorrere fino a 270 giorni all'anno negli Stati Uniti per un periodo di cinque anni, senza dover pagare tasse Usa sui redditi derivanti da fonti estere. L'introduzione di queste nuove misure riflette la visione di Trump sull'immigrazione, caratterizzata da un approccio selettivo e volto a favorire l'ingresso di individui con elevato potenziale economico e professionale. Le politiche proposte mirano a ridefinire il sistema migratorio statunitense, privilegiando coloro che possono contribuire in modo significativo all'economia del Paese. L'impatto di queste riforme sull'economia e sulla società americana è ancora da valutare, ma le implicazioni potrebbero essere significative. La comunità internazionale osserva attentamente l'evoluzione di queste politiche, che potrebbero avere ripercussioni anche sui flussi migratori globali e sulle relazioni tra gli Stati Uniti e altri Paesi





