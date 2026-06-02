Trump furioso con Netanyahu: 'Sei un pazzo, saresti in carcere senza di me'

Il presidente americano ha minacciato il premier israeliano durante una telefonata, accusandolo di aver compromesso i negoziati con l'Iran e la tregua in Libano.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha perso la pazienza con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante un acceso colloquio telefonico, accusandolo di aver mandato all'aria i negoziati con l' Iran a causa dell'escalation militare in Libano .

Secondo fonti di Axios, Trump avrebbe urlato a Netanyahu: 'Sei un dannato pazzo, saresti in prigione se non fosse per me, ti sto salvando.

' Il presidente americano, furibondo, ha aggiunto: 'Tutti ti odiano adesso, tutti odiano Israele per questo. ' La telefonata è avvenuta mentre Trump cercava di mediare un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah e di riaprire i colloqui con l'Iran per sbloccare lo Stretto di Hormuz, un passaggio cruciale per il commercio petrolifero globale.

Trump ha dichiarato pubblicamente di credere che un accordo con Teheran possa essere raggiunto entro la prossima settimana, nonostante l'Iran abbia sospeso i contatti diplomatici dopo l'offensiva israeliana. In una breve intervista con ABC News, il presidente ha detto: 'Sembra promettente. Oggi c'è stato un piccolo intoppo, ma l'ho risolto rapidamente, come probabilmente avrete notato.

' Ha rivelato di aver parlato direttamente con Hezbollah, chiedendo la fine degli attacchi, e di aver ottenuto una promessa di cessate il fuoco reciproco: 'Ho parlato con Hezbollah e ho detto niente spari. Ho parlato con Bibi e ho detto niente spari. Hanno smesso di spararsi a vicenda.

' Tuttavia, Netanyahu ha risposto chiaramente: 'Ho detto a Trump che se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo gli obiettivi terroristici a Beirut. ' Intanto, il governo libanese ha riferito che Hezbollah ha accettato un cessate il fuoco completo in tutto il Libano, ma la situazione rimane estremamente tesa. La crisi si inserisce in un contesto regionale già caldo.

La Russia ha lanciato un massiccio attacco contro l'Ucraina con 656 droni e 73 missili, molti dei quali balistici, colpendo Kiev, Dnipro e Kharkiv come rappresaglia per il raid ucraino su Starobelsk in territorio russo. A Mosca crescono le preoccupazioni per i 'costi insostenibili' della guerra, mentre Putin chiedeva una risposta forte. La comunità internazionale segue con apprensione gli sviluppi, mentre Trump tenta di imporre la sua mediazione tra Israele e Hezbollah, rischiando di alienarsi un alleato chiave come Netanyahu.

La promessa di un accordo entro una settimana sembra ambiziosa, ma il presidente americano sembra determinato a raggiungerlo, nonostante gli ostacoli e le tensioni con il premier israeliano





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