Trump: gli attacchi tra Israele e Iran non fermeranno i colloqui di pace. Missili iraniani intercettati, Brent sopra 95 dollari

Il presidente Trump afferma di essere l'unico a decidere la politica verso l'Iran, nonostante i raid israeliani in Libano e il lancio di missili da parte di Tehran. I colloqui USA‑Iran rischiano il collasso, ma l'amministrazione spera ancora in un accordo. I dettagli degli ultimi sviluppi militari e le reazioni dei mercati energetici.

Una striscia di luce illumina il cielo durante un attacco missilistico dell' Iran verso Israele , visto da Gerusalemme, il 7 giugno 2026. L'episodio segna un'escalation nel conflitto regionale, dimostrando la persistente tensione tra Tehran e Tel Aviv nonostante i tentativi di mediazione statunitense.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i nuovi attacchi di Israele e Iran non influenzeranno i colloqui di pace in corso tra Washington e Tehran, affermando con forza che è lui a decidere la linea negoziale, non il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo Trump, Netanyahu non ha il controllo delle decisioni strategiche, una posizione che evidenzia le crescenti tensioni tra l'amministrazione americana e il governo israeliano.

Il presidente ha riferito di aver rimproverato Netanyahu con linguaggio volgare durante una telefonata la scorsa settimana, esortandolo a fermare gli attacchi in Libano per non compromettere le trattative con l'Iran. Nonostante questo, Israele ha lanciato raid nell'area di Beirut già domenica, appena dopo l'annuncio del piano di tregua per il Libano da parte degli Stati Uniti. In risposta, l'Iran ha sparato un salva di missili contro obiettivi israeliani, colpendo presumibilmente la base aerea di Ramat David vicino a Nazareth.

L'esercito israeliano ha confermato il lancio di missili dal territorio iraniano e ha dichiarato che i propri sistemi di difesa li hanno intercettati. L'attacco missilistico iraniano, il primo dalla tregua di aprile, ha fatto salire i prezzi del petrolio di oltre il due per cento nelle prime contrattazioni di lunedì, con il Brent che ha superato i 95 dollari al barile.

La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha rivendicato l'operazione, definendo legittimi i target militari israeliani in rappresaglia per le presunte violazioni degli accordi sul Libano. Netanyahu non ha ancora rilasciato commenti pubblici sull'attacco, ma il capo di Stato maggiore israeliano Eyal Zamir ha detto che le forze sono pronte a colpire l'Iran con determinazione non appena ricevuto l'ordine. La cancelleria della Casa Bianca e l'ufficio del premier israeliano non hanno risposto alle richieste di commento.

I colloqui segreti tra Stati Uniti e Iran, mirati a porre fine alla guerra più ampia, si sono arenati sulle condizioni di un cessate il fuoco in Libano. L'Iran insiste che qualsiasi accordo con Washington deve includere una fine degli attacchi israeliani in Libano e il ritiro delle truppe israeliane dal paese. Netanyahu, dal canto suo, considera la campagna in Libano contro Hezbollah una questione separata dalla tregua con l'Iran.

Il conflitto in Libano, iniziato a marzo con l'invasione israeliana, ha causato migliaia di vittime e centinaia di migliaia di sfollati. Hezbollah, che non partecipa ai colloqui, continua i suoi attacchi e rifiuta di deporre le armi finché Israele non si ritirerà completamente. Il negoziatore capo iraniano, il portavoce del parlamento Mohammed Baqer Qalibaf, ha dichiarato che le basi statunitensi e gli assets israeliani sono obiettivi legittimi a causa degli atti ostili, compresa la violazione degli accordi sul Libano.

Nonostante le ripetute dichiarazioni di Trump sulla prossimità di un accordo, gli scambi di attacchi sono continuati, coinvolgendo anche Stati arabi che ospitano basi americane. Il presidente ha minacciato di 'distruggere completamente' l'Iran se non si arriverà a un accordo, in un'intervista alla NBC. L'attuale situazione lascia pochi spiragli a una soluzione immediata, con le parti coinvolte che mantengono posizioni inconciliabili e il rischio di un'ulteriore escalation che potrebbe coinvolgere l'intero Golfo Persico





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Israele Usa Trump Netanyahu Colloqui Di Pace Missili Hezbollah Libano Petrolio Brent Golfo Persico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Missili iraniani su Israele, per la prima volta dalla tregua di aprileSirene d'allarme in diverse aree dello Stato ebraico. Le Idf avevano bombardato Beirut (ANSA)

Read more »

Iran, missili contro Israele: tregua addio, torna la guerraPrimo episodio diretto tra Iran e Israele dall'entrata in vigore della tregua dello scorso 8 aprile

Read more »

Iran, missili contro Israele: torna la guerra, il messaggio di TrumpPrimo episodio diretto tra Iran e Israele dall'entrata in vigore della tregua dello scorso 8 aprile

Read more »

Iran rompe il cessate il fuoco: Teheran lancia missili contro Israele, tensione alle stelleDopo 60 giorni di tregua, l'Iran ha ripreso a colpire direttamente Israele con quattro ondate missilistiche, per un totale di 10 missili tutti intercettati. La mossa ha innescato una ferma condanna internazionale e una risposta israeliana determining. Il premier Trump ha chiesto la fine degli attacchi e negoziati, Netanyahu valuta un contrattacco "significativo". La Gran Bretagna invita alla moderazione. Israele chiude i valichi con Gaza.

Read more »