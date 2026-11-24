Donald Trump ha graziato i tacchini Freedom e Feathers durante la cerimonia del Ringraziamento alla Casa Bianca. Ecco i dettagli e le reazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha celebrato Martedì la tradizionale cerimonia di grazia ai tacchini della Festa del Ringraziamento alla Casa Bianca. Accanto al presidente c'erano la first lady Melania Trump e il presidente della Camera dei Rappresentanti Mike Johnson (R-LA).

La cerimonia si è tenuta sull'eliporto del nuovo South Lawn della residenza presidenziale. Trump ha descritto il potere presidenziale di graziare come un "potere estremo",使用前 il quale per salvare due tacchini dalla minaccia imminente di diventare il piatto principale del pranzo festivo.

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Origini e Selezione dei Tacchini

I due tacchini, di nome Freedom e Feathers, avevano quattro mesi di età. Erano stati allevati alla Deans Gap Farm di Fort Seybert, nello stato del West Virginia. Gli utenti online avevano votato per selezionare Freedom come destinatario della grazia ufficiale.

Prima dell'apparizione alla Casa Bianca, i volatili hanno trascorso la notte di Lunedì presso il lussuoso Willard InterContinental Hotel a Washington. Entrambi i tacchini sono stati selezionati per partecipare al rituale annuale istituzionale.

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La Cerimonia e le Parole di Trump

Durante la cerimonia, Trump si è rivolto direttamente ai due animali. Ha dichiarato: "Freedom, voglio solo dirti che tu e Feathers, a partire da questo momento, avete una grazia completa e totale".

Prima di questo annuncio, Trump aveva osservato Freedom e si era accorto che il suo compagno era scomparso. Gli ufficiali della Casa Bianca hanno confermato che il secondo tacchino stava riposando all'interno della residenza.

Destino Finale e Prossimi Anni

Dopo la grazia, Freedom e Feathers andranno in pensione alla Texas A&M University. Entrambi i volatili vivranno lì il resto delle loro vite lontano dal tagliere. Trump ha anche annunciato che i tacchini del prossimo anno potranno pernottare nella nuova sala da ballo di Stato.

La tradizione risale a oltre un secolo fa, quando i produttori avicoli inviavano regali festivi alla residenza. Nel 1989, il presidente George H.W. Bush ha formalizzato questo rito di grazia. In passato, l'arrivo dei volatili era gestito come un problema logistico complesso.

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Contesto Politico e Inflation

In una mossa concomitante a Martedì, Trump ha conferito la Medal of Freedom a Rudy Giuliani. Giuliani era stato il suo avvocato personale e sindaco di New York durante gli attacchi dell'11 settembre 2001. Trump aveva graziato Giuliani nel 2025 per il suo ruolo nei risultati del 2020.

Mentre si celebrava la tradizione, i prezzi delle feste aumentano. Le verdure holiday sono costate il 6% in più rispetto al 2025 secondo l'American Farm Bureau Federation. Il prezzo del tacchino è cresciuto oltre il 10% a causa della forte domanda.