Donald Trump ha realizzato fino a 15 milioni di dollari dalle azioni Nvidia. Un profilo che solleva questioni etiche sulla influenza del governo.

Donald Trump ha realizzato un guadagno finanziario significativo pari a 15 milioni di dollari grazie all'impennata del valore delle azioni di Nvidia. Questa somma deriva direttamente dalla proprietà di fino a 370.000 titoli della società, una quota rivelata dalle sue comunicazioni finanziarie pubbliche. Il calcolo si basa sull'ipotesi che il presidente detenesse il numero minimo di azioni previsto dalla forchetta di stima indicata.

Analisi del profilo azionario

Anche ipotizzando che la tenuta azionaria del tycoon sia stata ridotta al livello minimo, ovvero 32.000 azioni, il presidente Usa avrebbe comunque guadagnato 1,3 milioni con il rally di Nvidia. Il valore totale dei guadagni raggiunge i 15 milioni di dollari con il ritorno di Jensen Huang, l'attuale Chief Executive Officer della compagnia tecnologica. Questa cifra rappresenta il frutto diretto dell'aumento del prezzo di mercato del titolo durante il periodo di riferimento.

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L'incontro a Washington

La dinamica tra le due figure chiave è emersa con chiarezza durante un evento specifico. Il Ceo di Nvidia, Jensen Huang, si è trovato presso l'US Institute of Peace a Washington il 8 ottobre scorso, in compagnia del presidente Donald Trump. L'incontro è stato documentato da foto AP e ha sottolineato la vicinanza istituzionale e professionale tra i due leader del settore.

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Questioni etiche e influenz

La situazione non riguarda solo i numeri ma anche la percezione pubblica. Il quotidiano finanziario britannico ha sottolineato come l'intervento del presidente americano Donald Trump per il reintegro di Jensen Huang a Nvidia sollevi preoccupazioni. Viene menzionato un livello non salutare di influenza del governo su una società quotata, creando un precedente delicato.

Impatto sul mercato tecnologico

Il reintegro di Huang rischia di insinuare in altri magnati dell'industria tecnologica l'idea che le vicende politiche possano determinare cariche aziendali. Questa dinamica potrebbe alterare la percezione di indipendenza del mercato. Il ritorno di Huang inoltre non riporta indietro gli orologi verso i giorni migliori dell'intelligenza artificiale: i mercati e gli analisti valutano il settore con occhio critico. La data di riferimento per l'analisi delle conseguenze di lungo periodo è fissata al 24 novembre 2026.