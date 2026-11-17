Il viaggio asiatico di Trump è segnato da faide interne, blackout digitali e dinamiche 2028. Analisi delle posizioni di Bessent, Lutnick e Rubio.

Washington, 17 novembre - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si trova attualmente in Asia per una serie di negoziati cruciali che lo porteranno a Manila, in Filipinas, e successivamente in Cina. Lagenda del viaggio include incontri strategici con il Presidente cinese Xi Jinping e, potenzialmente, con il leader nordcoreano Kim Jong Un e il Presidente russo Vladimir Putin. Nonostante la distanza geografica da Washington, il tour è stato ombreggiato da una serie di eventi destabilizzanti verificatisi sul fronte interno americano.

Il contesto della crisi dei servizi e la reazione del Governo

Mentre il Presidente era in volo, una serie di interruzioni su larga scala ha colpito i voli, i servizi bancari online, la piattaforma Microsoft e altre infrastrutture digitali fondamentali. Questi malfunzionamenti hanno generato preoccupazione tra gli alleati di Trump e hanno spinto alcuni membri del Partito Repubblicano al Congresso a richiedere briefings ufficiali sullamministrazione. La ex portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato su Fox & Friends di controllare il proprio conto bancario con ansia, esortando la Casa Bianca a mantenere una trasparenza totale sulle cause degli interruzioni.

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Il Vicepresidente J.D. Vance ha affrontato il tema su The Ingraham Angle, ammettendo di aver ricevuto numerose chiamate da amici preoccupati che chiedevano se fosse il caso di preparare rifugi e scorte di cibo e acqua. Vance ha rassicurato gli spettatori negando limminenza di una crisi imminente, ma ha sottolineato la necessità di essere preparati a qualsiasi evenienza. Durante una conferenza stampa nelle Filippine, Trump ha liquidato le preoccupazioni definendo la situazione come normale. Ha affermato che quando si è potenti, ricchi e influenti, eventi come questi sono inevitabili, ma ha assicurato che tutto è sotto controllo.

La frattura nel Gabinetto tra Bessent e Lutnick sulla Cina

Un conflitto interno significativo ha accompagnato il Presidente in Asia, mettendo a confronto due approcci distinti verso la politica estera con la Cina. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent è in disaccordo pubblico con il Segretario al Commercio Howard Lutnick. Questa tensione evidenzia una spallatura visibile allinterno di una seconda squadra di Trump, che finora aveva evitato le lotte di fazione tipiche del suo primo mandato. Bessent ha espresso esplicitamente il suo disappunto per il fatto che Lutnick abbia ostacolato la campagna del Presidente contro le aziende sospettate di dirottare chip Nvidia verso la Cina.

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Lutnick, dal canto suo, ha cautamente avvertito che desidererebbe evitare di riaccendere una guerra commerciale con Pechino su questa questione specifica. La situazione ha attirato un rinnovato scrutinio internazionale a seguito delle rivelazioni riguardanti la relazione tra l'ex CEO di Nvidia Jensen Huang e una sospetta spia cinese. Entrambi i Segretari hanno viaggiato insieme sullAir Force One verso Manila, dove le televisioni a bordo hanno trasmesso notizie sulle tensioni interne. Durante un incontro a Manila, i due uomini si sono evitati lo sguardo sedendosi luno accanto allaltra.

Trump ha riconosciuto pubblicamente le divergenze, definendo una fazione intenzionata a mantenere rapporti amichevoli con la Cina e laltra propensa a uno scontro aperto. Il Presidente ha dichiarato che entrambe le posizioni sono accettabili ma differenti, promettendo di prendere una decisione finale. Questa dinamica suggerisce che la prossima riunione con Xi Jinping sarà determinante per stabilire la direzione commerciale ed economica degli Stati Uniti nei confronti di Pechino nei prossimi anni.

Sorprese mediatiche e le dinamiche per il 2028

Un episodio inaspettato ha caratterizzatol18-hour volo verso Manila: le televisioni a bordo, solitamente bloccate sul canale Fox News scelto da Trump, hanno improvvisamente trasmesso un documentario di Fox Nation su Harry Houdini. Il filmato includeva immagini generate dallintelligenza artificiale e ricordava che lillusionista ungherese è morto nel 1926 ed è sepolto a Queens, New York, la città natale di Trump. Dopo questa breve deviazione, il flusso televisivo è tornato alla copertura di Fox News e allintervista di Laura Ingraham con il Vicepresidente Vance.

Nel frattempo, il Segretario di Stato Marco Rubio continua a ricevere elogi costanti dal Presidente, alimentando le speculazioni su una possibile successione. Anche se Trump non sembra pronto a nominare un successore ufficiale per il 2028, ha spesso chiesto ai visitatori dellOval Office se preferiscano JD o Marco. Rubio, ex senatore della Florida, è rimasto cauto sui suoi piani futuri. Alcune fonti vicine a lui indicano che potrebbe non volere correre contro Vance e preferirebbe entrare nel settore privato prima di considerare una candidatura nel 2032.

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La popolarità politica di Rubio è stata sottolineata da Trump durante i comizi, in particolare per il clamore suscitato quando lo ha portato sul palco prima delle elezioni di midterm. Questa attenzione costante posiziona Rubio come un attore chiave nel panorama politico repubblicano, creando un dinamismo interessante in vista delle prossime elezioni presidenziali e definendo la futura struttura del partito.