Trump in ottima salute ma ingrassato: il check-up del presidente USA

La Casa Bianca diffonde il referto medico di Trump: condizioni eccellenti ma peso in aumento di 6,3 kg rispetto al 2025. Consigli su dieta e attività fisica.

Donald Trump gode di ottima salute mentale e fisica, ma ha messo su qualche chilo di troppo. Dopo i dubbi emersi nelle ultime settimane sulle condizioni del presidente degli Stati Uniti, la Casa Bianca ha diffuso i risultati del check-up a cui si è sottoposto il tycoon martedì scorso, il terzo dall'inizio del mandato.

All'ospedale militare Walter Reed ha effettuato analisi e consulti con 22 specialisti di diversi istituti accademici. Il capitano di Marina Sean Barbabella, il medico che ha firmato il referto, ha assicurato che il presidente è in condizioni eccellenti: "Le prestazioni cognitive e fisiche del presidente sono eccellenti, il suo stato mentale è normale. Trump è pienamente in grado di svolgere tutti i compiti del comandante in capo e capo dello Stato".

Nel referto diffuso dalla Casa Bianca sono indicati consigli per la prevenzione, tra cui indicazioni sulla dieta, la raccomandazione di assumere un basso dosaggio di aspirina, di aumentare l'attività fisica e perdere peso. E proprio quest'ultima sembra la nota dolente: il presidente pesa 238 libbre (circa 108 kg), cioè 14 in più (circa 6,3 kg) rispetto alla visita del 2025.

La questione del peso e della dieta ha sollevato discussioni tra gli esperti di salute pubblica, con alcuni che sottolineano come un incremento ponderale possa aumentare il rischio di patologie cardiovascolari, nonostante l'ottimismo del referto ufficiale. Quanto alla raccomandazione di ridurre l'aspirina, sembra essere un consiglio ricorrente che Trump, che soffre di insufficienza venosa cronica, ha pubblicamente detto di non voler seguire.

"Voglio che il mio sangue resti fluido", ha spiegato di recente in un'intervista. Sarebbe proprio l'eccesso di acido acetilsalicilico a favorire le ecchimosi più volte fotografate sulle mani del presidente. Secondo Barbabella, i lividi sarebbero conseguenza di frequenti strette di mano e dell'effetto benigno della terapia con aspirina. Quanto al gonfiore agli arti inferiori, per il medico è lieve ed è migliorato rispetto all'anno scorso.

Questa trasparenza sulla salute del presidente è stata accolta con favore da alcuni settori, ma ha anche alimentato critiche da parte di chi ritiene che i dettagli forniti siano insufficienti o eccessivamente ottimistici. I precedenti check-up di Trump avevano già sollevato perplessità, dato che il tycoon ha spesso evitato di rendere pubblici i risultati completi di alcuni esami, come quelli relativi alla funzionalità cardiaca.

Inoltre, il fatto che il suo peso sia aumentato nonostante le raccomandazioni mediche degli anni precedenti ha portato alcuni commentatori a mettere in dubbio l'efficacia dei consigli ricevuti. Resta da vedere se il presidente seguirà le indicazioni di perdere peso e aumentare l'attività fisica, considerando il suo stile di vita frenetico e la sua dieta spesso a base di fast food.

Nel frattempo, la Casa Bianca ha sottolineato che Trump è in grado di svolgere appieno le sue funzioni, rassicurando gli alleati e l'opinione pubblica internazionale





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