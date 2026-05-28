Trump in trattative per finanziare aziende di droni, inclusa Unusual Machines e Neros

L'amministrazione Trump sta negoziando finanziamenti con diverse aziende produttrici di droni, tra cui Unusual Machines e Neros, come parte di una priorità presidenziale per il dominio dei droni. Il Wall Street Journal riporta che le discussioni coinvolgono l'Office of Strategic Capital e potrebbero includere partecipazioni statali.

L'amministrazione Trump è in trattative per fornire finanziamenti ad alcune aziende produttrici di droni, tra cui Unusual Machines e Neros, sostenuta da Sequoia Capital. Lo ha riferito il Wall Street Journal mercoledì, citando fonti vicine al dossier.

Il dominio dei droni è stato definito una priorità presidenziale nella richiesta di bilancio per la difesa del Presidente Trump per l'anno fiscale 2027, del valore di 1.500 miliardi di dollari. Le discussioni, che vanno avanti da mesi tra il settore privato e il Pentagono, hanno coinvolto anche l'Office of Strategic Capital, un'unità di prestito creata durante l'amministrazione Biden e focalizzata su aziende critiche per le catene di approvvigionamento della sicurezza nazionale.

Unusual Machines è un produttore di componenti per droni che ha come consulente Donald Trump Jr., mentre Neros è una startup specializzata in droni autonomi. Anche Performance Drone Works, che ha vinto un contratto per fornire droni da ricognizione all'esercito americano, è valutata come possibile destinataria di fondi. Reuters non ha potuto verificare immediatamente la notizia. La Casa Bianca, il Pentagono e le aziende non hanno risposto alle richieste di commento.

Tra le proposte in esame c'è un finanziamento tramite un mix di debito e capitale che potrebbe dare al governo quote di proprietà. Le azioni di Aureus Greenway, che sta per acquisire la società di tecnologia per droni Powerus, sono salite quasi del 30% nelle contrattazioni pre-mercato. L'operazione è sostenuta anche dalla famiglia Trump.

Anche i titoli di altre aziende americane di droni, come Red Cat, Kratos Defense, AeroVironment e Swarmer, hanno registrato rialzi tra il 7% e il 13% giovedì prima dell'apertura dei mercati. Il movimento riflette l'ottimismo degli investitori riguardo a un possibile sostegno governativo al settore, in linea con le priorità strategiche della difesa americana. La spinta ai droni si inserisce in un contesto di crescente competizione tecnologica globale, dove gli Stati Uniti cercano di mantenere la supremazia in ambito militare.

L'attenzione dell'amministrazione Trump su questi velivoli senza pilota evidenzia la volontà di rafforzare la base industriale nazionale e ridurre la dipendenza da fornitori esteri, in particolare dalla Cina. Le aziende coinvolte, seppur di dimensioni diverse, condividono l'obiettivo di innovare nel campo della sensoristica, dell'autonomia e della resistenza alle contromisure elettroniche. L'ingresso del governo con capitale di rischio potrebbe accelerare lo sviluppo di tecnologie chiave, ma solleva interrogativi sul ruolo dello Stato in un mercato tradizionalmente privato.

Alcuni analisti avvertono che un simile intervento potrebbe distorcere la concorrenza, mentre altri lo vedono come necessario per colmare il divario con i progressi cinesi. Nel frattempo, il Pentagono continua a valutare progetti innovativi, con l'obiettivo di integrare i droni in tutti gli aspetti delle operazioni militari, dalla sorveglianza alla logistica, fino al combattimento diretto.

La partita per il controllo dei cieli del futuro è appena iniziata, e le prossime mosse di Washington saranno decisive per gli equilibri geopolitici e industriali





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