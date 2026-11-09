Trump incontra il Qatar per trattative Iran: dubbi su accordo immediato

Donald Trump e JD Vance incontrano lo Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Gli USA scartano la proposta iraniana e le tensioni persistono nello Stretto di Hormuz.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà lunedì primo ministro qatariota Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a Washington, un passaggio cruciale per le trattative di pace. La diplomazia si concentra sullo Stretto di Hormuz e sul conflitto con l'Iran, che dura da oltre otto mesi. La mediazione di Doha rimane essenziale nonostante le posizioni inconciliabili tra le parti.

Strategia statunitense scarta proposta di Teheran

Il piano iraniano richiede la rimozione del blocco dei porti, l'allentamento delle sanzioni e la cessazione dei bombardamenti. In cambio, l'Iran ha proposto di fermare il blocco dello Stretto di Hormuz entro due giorni. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha definito tali condizioni "outrageous and ridiculous" e irrealistiche il 9 novembre. Il Portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha difeso l'offerta come l'unica ragionevole disponibile. Washington non intende modificare la propria posizione attuale.

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Tensioni militari e attacchi alle infrastrutture

Gli scontri continuano con intensità elevata dopo le elezioni di medio termine della scorsa settimana. Gli Stati Uniti hanno colpito l'isola di Qeshm durante la notte, secondo i media statali iraniani. I funzionari provinciali iraniani hanno dichiarato che l'infrastruttura vitale non è stata danneggiata. L'Iran ha aumentato gli attacchi alle petroliere nel Golfo e nello Stretto di Hormuz. Gli alleati yemeniti Houthi hanno colpito un edificio della compagnia petrolifera di stato saudita Aramco a Riyadh. L'Arabia Saudita non ha attribuito la responsabilità dell'attacco.

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Posizioni dei leader statunitensi e regionali

Il Vicepresidente JD Vance ha incontrato lo Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani per discutere la situazione. Vance ha guidato i negoziati per una tregua durata brevemente a giugno. I repubblicani statunitensi hanno incolpato la guerra per le loro sconfitte elettorali. Tuttavia, Rubio ha dichiarato che un accordo diplomatico non è imminente. Il funzionario degli Emirati Arabi Anwar Gargash ha espresso preoccupazione per la stabilità regionale. Ha avvertito che un ordine regionale stabile non può essere dato per scontato. La preparazione per un lungo periodo di incertezza è necessaria per tutti gli attori coinvolti.

Conseguenze globali e futuro del conflitto

La guerra ha innescato una carenza energetica globale e destabilizzato il Medio Oriente. I conflitti si sono estesi al Libano durante la primavera e l'estate. La guerra civile yemenita ha ricevuto nuovo slancio dagli scontri recenti. La data di avvio del conflitto è il 28 febbraio, quando Trump e Israele hanno iniziato le operazioni. Non ci sono segnali di una risoluzione rapida nelle prossime settimane. La diplomazia continua a faticare nel trovare un terreno comune tra Washington e Teheran. Le prospettive per un accordo duraturo rimangono incerte nel breve termine.