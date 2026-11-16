Donald Trump atterra a Manila per il vertice Quad. Preparazione al trilaterale con Xi Jinping e Putin dopo le elezioni di mezzo mandato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump atterra martedì a Manila nelle Filippine per inaugurare il suo viaggio in Asia. La destinazione segna l'inizio di un tour diplomatico complesso che culminerà con incontri bilaterali di alto profilo.

Il viaggio Include colloqui con i partner del gruppo Quad, seguiti dal forum APEC a Shenzhen e da un trilaterale con Cina e Russia. Questa tappa avviene dopo le sconfitte repubblicane alle elezioni di mezzo mandato.

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Il vertice Quad a Manila

Il presidente Trump ha partecipato al primo incontro del gruppo Quad in due anni a Manila. Il Quad comprende Stati Uniti, Giappone, Australia e India come partner strategici dell'Indo-Pacifico. L'ultimo vertice si era tenuto due anni fa sotto l'amministrazione Biden.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha giocato un ruolo chiave nella riconvocazione del gruppo. Kurt Campbell ha sottolineato che la riunione è un segnale cruciale per il rapporto con il Giappone.

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Proteste e contesto regionale

A Manila sono attese proteste contro la visita di Donald Trump. I manifestanti hanno bruciato effigi del presidente e chiesto fine della guerra in Medio Oriente. Le proteste mirano anche a contrastare l'iniziativa Pax Silica guidata dagli Stati Uniti.

Il Premier cinese Li Qiang ha difeso il commercio libero durante il vertice ASEAN. La Cina è il principale partner commerciale della ASEAN con oltre 3,9 trilioni di PIL del blocco.

Impatto sul commercio e next steps

Trump incontrerà il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. mercoledì. Parlerà anche con il Primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul. Gli Stati Uniti rappresentano il 24% delle esportazioni thailandesi nel 2026.

Il trilaterale con Cina e Russia avverrà giovedì a Shenzhen. Il vertice serve a gestire le tensioni commerciali e di sicurezza nella regione Indo-Pacifico.