Il presidente USA Donald Trump avvia visite chiave con Ferdinand Marcos Jr. e Xi Jinping per affrontare sicurezza e commercio, testando l'influenza americana.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in Asia il diciotto novembre per una serie di incontri diplomatici cruciali che definiscono la politica americana nel Indo-Pacifico. La sua visita include una riunione con il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. a Manila, seguita da collochi strategici con i leader cinesi e russi. Questo viaggio mira a stabilire accordi su sicurezza ed economia mentre gli Stati Uniti navigano tra tensioni globali.

Colloqui con le Filippine e sicurezza nel Mar Cinese Meridionale

Donald Trump incontrerà Ferdinand Marcos Jr. mercoledì presso il palazzo presidenziale di Manila per discutere di impegni di sicurezza bilaterali. Il presidente filippino cercherà garanzie più forti contro l'espansione della Cina nel Mar Cinese Meridionale, dove le attività di Pechino sono aumentate significativamente. La riunione includerà un pranzo di lavoro prima della partenza di Trump per Shenzhen.

Also read Meghan Markle: La Strategia Di Rientro Nel Regno E Il Ritorno A Montecito

Le Filippine, partner di sicurezza chiave per Washington, hanno richiesto rassicurazioni esplicite sulla difesa delle proprie forze e navi nelle acque contese. Questa richiesta arriva in un momento di crescente frizione tra Manila e Pechino per le rivendicazioni territoriali sovrapposte. L'incontro serves come test per dimostrare l'engagement americano in una regione vitale per gli interessi strategici USA.

Vertice APEC e dinamiche commerciali con la Cina

Donald Trump si sposterà a Shenzhen per il diciannove novembre per incontrare il presidente cinese Xi Jinping durante il vertice APEC. Le discussioni vertono su commercio e relazioni economiche, con al centro le restrizioni cinesi sull'esportazione di terre rare e i divisi statunitensi sulla vendita di semiconduttori avanzati. Questo contesto definisce la dinamica dei negoziati bilaterali.

Advertisement

Prima di raggiungere la Cina, Trump ha incontrato i leader del Quad Stati Uniti, Giappone, India e Australia martedì. Il focus era su minerali critici per l'alta tecnologia, sicurezza marittima e intelligenza artificiale. Trump ha dichiarato di volere un futuro per l'IA plasmato da nazioni che condividono i valori americani, un messaggio diretto alla comunità internazionale.

La presenza di importanti CEO come Michael Miebach di Mastercard e Raj Subramaniam di FedEx agli eventi APEC sottolinea l'aspetto economico del viaggio. Tuttavia, la situazione è complicata dalla presenza o assenza di figure come Jensen Huang. Huang, ex capo di Nvidia, non parteciperà nonostante le denunce di irregolarità legali e il sostegno pubblico di Trump al suo reinserimento. Questa controversia aggiunge sensibilità alle discussioni sui chip AI avanzati.

Tensioni geopolitiche e incontro trilaterale nucleare

Un elemento unico del viaggio è la previsione di un incontro trilaterale con Xi Jinping e Vladimir Putin giovedì. Il presidente Trump ha suggerito che il dialogo potrebbe coprire il controllo degli armamenti nucleari, l'Iran e la guerra in Ucraina. Gli analisti hanno sminuito le probabilità di grandi accordi immediati, ma l'evento rimane significativo.

La prospettiva di un dialogo tra le tre maggiori potenze nucleari genera inquietudine tra gli alleati americani. Oleg Ignatov, esperto del International Crisis Group, ha notato come questa apertura verso un possibile G3 America-Cina-Russia possa destabilizzare le relazioni con i partner tradizionali. Gli alleati temono che i loro interessi possano essere sacrificati in questa dinamica triangolare.

Advertisement

Il viaggio di Trump avviene in un momento di debolezza politica interna negli Stati Uniti, dopo le sconfitte dei repubblicani nelle elezioni di midterm. Le reazioni del Congresso e dell'opinione pubblica potrebbero influenzare la sua capacità di negoziare a livello internazionale. La prova di forza sul piano globale sarà cruciale per la sua immagine domestica.

Infine, rimane incerta la possibilità di un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un. Trump ha chiesto a Xi di organizzare l'incontro, ma non vi è conferma e Seul ha mostrato scarso interesse. La situazione regionale resta delicata, con ogni mossa diplomatica di Washington scrutinata attentamente da Pechino, Mosca e le capitali asiatiche.