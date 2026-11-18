Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping si incontrano a Shenzhen per il vertice APEC. Un giorno di strette di mano, tensioni nucleari e il curioso gesto di Jollibee.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in Cina mercoledì 18 novembre 2026 per la tappa più delicata del suo tour asiatico. L'evento si è svolto a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina, in occasione del vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). La città ha ospitato un incontro storico senza precedenti tra i leader delle tre maggiori potenze nucleari del mondo: Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Questo raduno si verifica in un momento di elevata tensione globale, segnato dal conflitto in Ucraina, dalle crisi legate all'Iran, dalle guerre commerciali e da un significativo riarmo nucleare internazionale.

Un gesto di Putin per ristabilire contatti

Il presidente russo Vladimir Putin ha avviato personalmente una stretta di mano con Donald Trump davanti alle telecamere, creando un pubblico spettacolo di cordialità. Questo gesto è diventato un simbolo della posizione isolata della Russia dal resto dell'Occidente a causa della sua guerra in Ucraina. Per Putin, l'interazione ha dimostrato di mantenere un accesso diretto al Presidente americano e di rimanere un attore rilevante sulla scena mondiale. Per Trump, il momento rifletteva la sua enfasi sulle relazioni personali con altri leader mondiali. Sebbene il breve scambio non abbia garantito breakthrough policy immediati, ha impostato un tono amichevole per le negoziazioni successive.

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Agende contrastanti su armi e sanzioni

Le agende dei leader non si allineano completamente, soprattutto sulla questione del disarmo nucleare. Trump ha espresso il desiderio di discutere la limitazione delle armi nucleari, un argomento che Xi Jinping preferirebbe evitare. La Cina è attualmente impegnata in una massiccia espansione del proprio arsenale nucleare per colmare il divario con le dominazioni statunitense e russa. Durante i suoi discorsi di apertura al forum APEC, Putin ha criticato le sanzioni occidentali imposte a causa della guerra in Ucraina, mentre Xi ha attaccato i dazi statunitensi, invocando il bisogno di "commercio libero e aperto".

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Il ruolo centrale e il fast food a Shenzhen

Trump ha utilizzato il banchetto di benvenuto per enfatizzare il proprio status di protagonista. A differenza degli altri leader che hanno semplicemente salutato un'ottetto di musica classica, Trump si è fermato per dieci secondi mentre la band eseguiva "America the Beautiful". Si è rivolto direttamente ai giornalisti e alle telecamere, permettendo ai fotografi di scattare un ritratto frontale. Questa performance riflette l'amore di Trump per la teatralità della presidenza, un tratto ben documentato dalla sua campagna elettorale del 2024. Una foto iconica di quel periodo lo mostrava con un grembiule McDonald's mentre cucinava patatine fritte. In Cina, una catena di fast food filippina ha offerto un dessert insolito: pollo fritto Jollibee.

Il legame storico con la famiglia Marcos

Il viaggio ha incluso un ricongiungimento significativo con Imelda Marcos, l'ex first lady delle Filippine di 97 anni. Suo marito, il Presidente Ferdinand Marcos Jr., ha governato le Filippine per ventuno anni prima di essere rimosso dal potere nel 1986. Imelda Marcos, nota per la sua vasta collezione di gioielli e oltre mille paia di scarpe divenuti simboli dell'eccesso durante la sua autocratica regola, ha salutato Trump mentre sedeva in sedia a rotelle. Durante l'incontro, ha soffiato un bacio al Presidente americano, il quale le ha risposto: "Divertiti, ok?". Il video pubblicato da un assistente della Casa Bianca ha evidenziato i decenni di relazioni tra le due famiglie, completando un giorno di diplomazia ad alto rischio e gesti personali.