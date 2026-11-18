Donald Trump incontra Xi Jinping e Vladimir Putin al vertice APEC di Shenzhen. Focus sul controllo nucleare e tensioni commerciali.

Donald Trump ha concluso il suo viaggio in Asia con un incontro diplomatico senza precedenti a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, incontrando insieme il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. La riunione trilaterale, avvenuta il 19 novembre 2026 durante il vertice dell'APEC, ha posizionato i capi di stato delle tre maggiori potenze nucleari in un quadro geopolitico altamente simbolico.

Vertice storico a Shenzhen e dinamiche diplomatiche

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sfruttato questa sessione fotografica per promuovere la sua agenda sul controllo degli armamenti nucleari, nonostante le resistenze espresse da Pechino. Xi Jinping ha accolto Trump presso l'aeroporto di Shenzhen, un gesto insolito che ha ricambiato la formalità mostrata dal presidente americano a Joint Base Andrews lo scorso settembre. I due leader si sono scambiati anche un breve abbraccio, evidenziando un tentativo di distensione nei rapporti bilaterali.

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La presenza congiunta dei tre leader ha creato una scena unica sul palcoscenico internazionale. Vladimir Putin, presente dopo l'incontro fallito in Alaska nel 2025, ha partecipato alla sessione fotografica posizionandosi ai lati di Xi Jinping. Secondo l'agenzia russa Interfax, Trump e Putin si sono limitati a una stretta di mano breve e a poche parole, senza avviare conversazioni sostanziali durante questa occasione.

Tensioni sul controllo degli armamenti nucleari

Donald Trump ha insistito affinché il controllo degli armamenti nucleari divenisse il tema centrale dei negoziati, una richiesta che Beijing ha ripetutamente osteggiato. La Cina si oppone all'idea di includersi in trattative con Washington e Mosca, dato che possiede arsenali nucleari significativamente inferiori rispetto alle altre due potenze. Questo disaccordo crea una complessità aggiuntiva per un incontro organizzato da Xi ma fortemente influenzato dalle esigenze americane.

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Gli analisti ritengono che la riunione sia improbabile che produca accordi concreti su questo fronte cruciale. Craig Singleton della Foundation for Defense of Democracies ha sottolineato che, sebbene ci siano motivi per apparire insieme, le divergenze su Ucraina, Iran, armi nucleari e commercio rendono difficile un consenso sostanziale. L'obiettivo principale sembra essere più la dimostrazione di influenza che la stesura di nuovi trattati.

Gestione della guerra in Ucraina e commercio

Nonostante le dichiarazioni iniziali, i funzionari della Casa Bianca hanno confermato che Trump non prevede di sollevare la questione della guerra in Ucraina durante la riunione trilaterale. Tuttavia, il presidente americano ha lasciato aperta la possibilità di portare l'argomento in discussione, generando incertezza sull'effettivo andamento dei colloqui. Gli inviati di Trump continuano a intensificare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto, con piani per coinvolgere anche i leader europei.

Parallelamente, le tensioni commerciali restano un tema centrale. La Cina sta cercando di mantenere l'accesso ai chip avanzati di Nvidia, nonostante le restrizioni alle esportazioni degli Stati Uniti. Rapporti di diversione attraverso il Sud-est Asia hanno preoccupato Washington, con il timore che nuove leggi possano limitare ulteriormente l'accesso cinese alla tecnologia. Il vertice con Xi offrirà anche l'occasione di valutare la stabilità della tregua commerciale raggiunta all'inizio di questo mese.

Impatto interno e prossimi sviluppi

Il ritorno negli Stati Uniti porterà Donald Trump ad affrontare diverse sfide interne, tra cui le conseguenze delle elezioni di midterm e le crisi nei settori tecnologici e dei trasporti aerei. L'incidente della controversia sui chip Nvidia ha già sollevato dubbi sull'efficacia delle attuali restrizioni commerciali. La visita in Asia, sebbene mirata a rafforzare i legami con gli alleati regionali, deve bilanciare questi fattori di pressione domestica.

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Non è previsto alcun incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un durante questo viaggio, nonostante l'interesse espresso dal presidente americano. I funzionari statunitensi hanno ripetutamente escluso un simile scenario. L'evento a Shenzhen rimane quindi concentrato sulle relazioni con le potenze nucleari maggiori, lasciando in sospeso molte questioni strategiche aperte per i prossimi anni.