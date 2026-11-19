A Shenzhen il 19 novembre 2026, Trump ha condotto vertici con Xi e Putin. Analizziamo gli accordi commerciali e la diplomazia del presidente USA.

Donald Trump ha concluso la giornata chiave del suo viaggio in Asia il 19 novembre 2026 con incontri separati e un vertice trilaterale senza precedenti con i presidenti russo Vladimir Putin e cinese Xi Jinping a Shenzhen. Questo evento storico ha riunito i leader che supervisionano gli arsenali nucleari più grandi del mondo, segnando un momento cruciale per la diplomazia internazionale.

La riunione si è svolta durante il vertice dei leader economici dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Cina, offrendo a Trump l'opportunità di dimostrare la propria influenza personale. Il presidente statunitense ha sfruttato l'occasione per proiettare il potere americano all'estero, pur restando da chiarire la sostanza concreta di alcuni annunci commerciali promessi.

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Prima di tornare a Washington per affrontare un panorama politico cambiato dalle vittorie democratiche nelle elezioni di medio termine, Trump ha definito il suo viaggio un successo basato sulla cerimonie e sugli spettacolari protocolli ricevuti. Ha descritto la propria missione diplomatica misurando il successo non solo dagli accordi, ma dal rispetto ricevuto.

Il successo diplomatico misurato attraverso il cerimoniale

Donald Trump ha giustificato il successo del suo viaggio sottolineando come la cerimonia dell'accoglienza in Cina fosse di per sé una vittoria. Xi Jinping ha preso l'iniziativa di salutarlo personalmente all'aeroporto, un gesto insolito per un leader di quel livello. Trump ha citato questo dettaglio come prova della forza delle loro relazioni.

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L'ex e futuro presidente ha elencato vari elementi del protocollo per dimostrare la propria popolarità. Ha menzionato l'elaborata accoglienza militare, le migliaia di spettatori e bambini che sfilavano lungo il percorso e la disposizione dei posti a tavola durante la cena ufficiale. Ha posizionato sé stesso al tavolo principale come simbolo di status.

Secondo le dichiarazioni fornite a Fox News, Trump ha affermato che quell'ospitalità era una grande vittoria per gli Stati Uniti e per la Cina. Ha ribadito che i due leader vanno d'accordo e che il rispetto mostrato durante l'arrivo era fondamentale per la sua interpretazione del successo diplomatico.

Annunci commerciali vaghi e dettagli mancanti

Nonostante l'enfasi sulla cerimonie, ci sono stati annunci di importanti accordi commerciali, sebbene molti manchino di specifiche definitive. Trump ha lodato un trattato con la Thailandia, ma entrambe le parti hanno confermato che le negoziazioni formali sono ancora in corso.

Similmente, la dichiarazione di Trump riguardante un accordo molto grande con le Filippine è andata oltre le specifiche pubblicamente fornite da Manila. Questa discrepanza ha sollevato interrogativi sulla concretizzazione immediata di queste promesse elettorali e di campagna.

Le trattative hanno prodotto discussioni sostanziali, specialmente con Xi Jinping sul commercio e sui minerali critici. Tuttavia, la precisione dei dettagli rimase scarsa, lasciando il mercato internazionale in attesa di chiarimenti tecnici e temporali precisi.

La questione ucraina e le priorità di Pechino

Donald Trump è arrivato al meeting con Xi Jinping pronto a discutere la guerra in Ucraina. Pechino, tuttavia, aveva altre priorità e sembrava riluttante a inserire il conflitto nell'agenda, specialmente in una riunione che escludeva l'Ucraina e i governi europei.

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Tuttavia, Trump ha menzionato l'argomento quasi immediatamente. Ha dichiarato che lui e Xi potevano collaborare per fermare i combattimenti, citando l'arrivo previsto di Vladimir Putin per la sessione trilaterale successiva come parte integrante della strategia.

Questa mossa ha evidenziato un distacco tra le ambizioni di Trump per il vertice e le priorità reali di Beijing. Xi Jinping ha mostrato poco interesse a essere coinvolto in una discussione sull'Ucraina che escludesse i paesi più direttamente colpiti dal conflitto bellico.

Relazioni personali e tensioni con gli alleati europei

Il tono di Donald Trump è rimasto caldo nei confronti di Xi Jinping e Vladimir Putin, definendoli entrambi amici nonostante le profonde differenze tra gli Stati Uniti e i rispettivi paesi su commercio, sicurezza e guerra. Ha chiamato Xi Jinping suo amico durante l'inizio del loro incontro bilaterale.

In precedenza, ha salutato Vladimir Putin con una stretta di mano, indicando il leader russo e dichiarando pubblicamente che era il suo amico. Questi commenti contrastano fortemente con le frequenti critiche di Trump verso gli alleati tradizionali occidentali per le spese NATO e il commercio.

I governi europei sono stati impegnati da anni nell'isolare Putin a causa della sua invasione dell'Ucraina. Di conseguenza, l'abbraccio pubblico di Donald Trump nei confronti del leader russo risulta particolarmente scomodo e fonte di tensione per i rapporti transatlantici tradizionali.