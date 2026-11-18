L'ambasciatore Benassi analizza l'incontro storico a Shenzhen tra Trump, Xi Jinping e Putin. Un'analisi geopolitica sul disarmo nucleare e le priorità divergenti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si trova a Shenzhen, in Cina, per partecipare al forum Apec. Qui si sono svolti incontri cruciali con il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. L'ambasciatore Piero Benassi offre un'analisi dettagliata su questi eventi diplomatici. Secondo l'esperto, c'è il rischio che il vertice diventi un fenomeno temporaneo tra propaganda e agende diverse.

Le premesse diplomatiche del vertice

Le premesse per l'incontro sono apparse scenografiche fin dall'arrivo. Xi Jinping ha accolto Trump al fondo della scaletta dell'Air Force One. Lo ha stretto in un sorprendente abbraccio pubblico. Questa cortesia non è stata riservata a Vladimir Putin. Ad attendere lo zar all'aeroporto c'era un suo stretto collaboratore.

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La cena di gala ha visto anche una stretta di mano tra Donald Trump e Vladimir Putin. I due leader non si vedevano dall'Alaska, ad Anchorage. Quel incontro precedente era avvenuto il 15 agosto 2025. Oggi si entra nel merito delle trattative. Il Cremlino ha dichiarato che l'incontro non durerà più di un'ora. Nonostante i tempi brevi, la posta in gioco è alta.

Incompatibilità delle priorità globali

L'ambasciatore Benassi invita ad allargare lo sguardo al quadro complessivo. La settimana include anche il vertice del Quad con India, Australia e Giappone. Inoltre, si svolge il forum Apec. Benassi teme che le foto opportunit vengano usate dalla propaganda. Le immagini potrebbero distogliere l'attenzione dalla sostanza reale degli incontri.

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Il nodo centrale resta l'incompatibilità delle priorità dei tre leader. Ognuno è interessato a temi che non sono prioritari per l'altro. Trump punta ad arginare la proliferazione nucleare cinese. Cerca anche di incassare supporto sull'Iran. Pechino mira a un'intesa sui dazi doganali. Cerca accordi sull'interscambio tra terre rare e semiconduttori statunitensi.

Mosca vuole trattare in particolare della situazione in Ucraina. Vladimir Putin mira anche a definire nuove sfere di influenza. Nonostante le distanze geopolitiche, il canale diplomatico resta fondamentale. Come spiega il diplomatico, è molto meglio discutere che bombardarsi. Questo principio vale a maggior ragione per Kiev.

Il nodo del disarmo nucleare

Ail nodo centrale del confronto rimane il disarmo nucleare. Le stime sui rispettivi arsenali mostrano un divario significativo. Washington e Mosca contano oltre 5000 testate nucleari ciascuna. Pechino viaggia su parametri molto differenti oggi. Xi Jinping dispone di circa 600 testate al momento.

La Cina punta ad arrivare a mille testate entro il 2030. Xi Jinping continua a sottolineare questa sproporzione rispetto alle due grandi potenze occidentali. Un divario numerico che, secondo Benassi, spiega la sordità conclamata di Pechino. Beijing ignora chi vada a proporre un accordo sul controllo degli armamenti. Le agende sulle armi nucleari restano lontane.

Pressioni interne e futuro immediato

Il presidente americano arriva all'appuntamento condizionato dal contesto interno. Le elezioni di metà mandato hanno ridimensionato il suo consenso. Le tensioni a Washington sono ancora visibili. I Democratici verificano i legami di Elon Musk. Le dimissioni dell'ad di Nvidia, Jen-Hsun Huang, seguono notizie sulla sua compagna.

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Il Congresso, da gennaio, gli sarà ostile in entrambe le camere. L'atteggiamento di Trump al tavolo potrebbe cambiare di conseguenza. Per Benassi, il presidente appare soprattutto frettoloso. Ha urgenza di mostrare risultati rapidi. Vuole risolvere la questione Ucraina. Deve agire sull'Iran e sull'inflazione interna.

L'inflazione ha penalizzato i Repubblicani alle urne. Vedremo nei prossimi giorni se l'accelerazione di Trump sarà diplomatica o bellica. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito il vertice un segnale al mondo. Ha escluso discussioni sulle sanzioni. Benassi taglia corto: il dialogo è essenziale.

Il ruolo ineludibile dell'Europa

Nonostante le manovre di Mosca e Washington, l'Europa resta centrale. Il ruolo dell'Europa e del nostro Paese è ineludibile. Benassi ricorda che l'Ue e l'Italia restano pilastro indispensabile per Kiev. Non potranno essere scavalcate in sede negoziale.

L'Europa guarda con apprensione le vicende dello Stretto di Hormuz. Questo impacto influisce sui costi dell'energia. Anche l'inflazione ne risente. Pur alle prese con un complicato ciclo elettorale nei prossimi mesi, la posizione europea è chiara. Il diplomatico sottolinea che si tenta di mettere in piedi un negoziato. Intanto Putin continua a bombardare, mettendo gli ucraini nella condizione di rispondere.