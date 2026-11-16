Trump incontra Xi e Putin: novità sul vertice Apec e ipotesi incontro con Kim Jong Un

Il presidente Usa Trump conferma l'incontro con Xi Jinping e Putin a Shenzhen il 19 novembre. Parla anche di possibili colloqui con Kim Jong Un e della guerra in Ucraina.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato la possibilità di un incontro diretto con il leader nordcoreano Kim Jong Un in vista del prossimo vertice trilaterale con Cina e Russia. Durante una conferenza stampa fuori dalla Casa Bianca, prima della partenza per le Filippine, Trump ha dichiarato che la disponibilità dell'incontro dipenderebbe direttamente dal presidente cinese Xi Jinping. Questa rivelazione arriva a giorni di distanza dal summit Apec, che si terrà a Shenzhen.

Calendario ufficiale vertice Shenzhen 19 novembre

L'agenda del vertice è stata definita nelle sue linee guida fondamentali. Secondo quanto riportato dal consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, il faccia a faccia tra i tre leader è previsto per giovedì 19 novembre. L'incontro si svolgerà alle 14:30 ora locale cinese, che corrispondono alle 7:30 in Italia. La sede scelta è la residenza presidenziale cinese a Shenzhen, dove si terrà l'evento Apec.

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Il Cremlino ha espresso la sua attesa riguardo all'esito del colloquio. Yuri Ushakov ha spiegato che si sta ancora lavorando sia al formato dell'incontro sia al suo esito finale. L'obiettivo principale è riuscire a diffondere un comunicato congiunto al termine dei lavori. Il consigliere russo ha dichiarato che, a questo punto, si assume che l'incontro si svolgerà effettivamente come pianificato.

Ipotesi incontro Kim Jong Un e visita recente

Il possibile incontro con il leader nordcoreano resta al momento un'ipotesi non confermata dall'agenda ufficiale. La Casa Bianca ha diffuso un programma che prevede tappe nelle Filippine e in Cina, ma non include colloqui specifici con Pyongyang. Una fonte dell'amministrazione americana aveva già escluso la settimana scorsa piani concreti per un dialogo diretto con la Corea del Nord.

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Tuttavia, l'attenzione su Kim Jong Un si è riaccesa dopo una sua breve visita in Cina. Il 24 ottobre, il leader nordcoreano ha raggiunto la città di Dandong. Questo spostamento è avvenuto attraversando il nuovo ponte sul fiume Yalu. Il ponte segna il confine tra i due Paesi ed è stato inaugurato pochi giorni prima dopo una serie di rinvii ufficiali.

Posizioni su Vladimir Putin e guerra in Ucraina

Donald Trump ha anche affrontato il tema del conflitto in Ucraina. Il presidente americano ha sostenuto che Vladimir Putin stia attualmente facendo un passo indietro. Ha dichiarato di pensare che il leader russo stia cedendo un po' e che vorrebbe vedere finire il conflitto. Tuttavia, non ha fornito dettagli su quali concessioni concrete Mosca sia pronta a fare.

Le dichiarazioni di Trump arrivano a pochi giorni dal colloquio di Shenzhen. Mentre il Cremlino lavora al testo che potrebbe accompagnare l'incontro tra i tre presidenti, la posizione americana suggerisce una volontà di disimpegno dal conflitto ucraino. Il verdetto finale arriverà solo al termine del vertice trilatero previsto per il 19 novembre.