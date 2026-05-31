Trump indurisce i termini dell'accordo con l'Iran: nuovo memorandum in stallo

Il presidente americano Donald Trump ha modificato la bozza di un memorandum d'intesa con l'Iran, inasprendo le condizioni per lo sblocco dei fondi e chiedendo maggiori garanzie sul programma missilistico. Le trattative, gestite anche con la mediazione del Pakistan, restano in sospeso a causa delle difficoltà di contatto con la Guida Suprema Khamenei e delle divergenze sostanziali. La comunità internazionale segue con apprensione il possibile rischio di escalation.

Le trattative tra Stati Uniti e Iran per un nuovo accordo sui programmi nucleari e missilistici iraniani attraversano una fase critica. Secondo quanto riportato dal New York Times, il presidente Donald Trump ha inasprito i termini della bozza di accordo preliminare, noto come memorandum d'intesa, e ha rinviato il testo all'Iran per una nuova valutazione.

I funzionari americani coinvolti nei negoziati hanno sottolineato le difficoltà nel raggiungere la Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, figura chiave per qualsiasi decisione strategica. L'ultima versione del memorandum includerebbe modifiche sostanziali, ma al momento non è chiaro quali siano esattamente. Due alti funzionari hanno riferito che il presidente Trump era preoccupato per alcune clausole che prevedevano lo sblocco di fondi iraniani congelati all'estero, una mossa che aveva aspramente criticato quando fu adottata dall'amministrazione Obama nell'accordo del 2015 sul nucleare.

Le proposte sono state elaborate con la mediazione di diversi Paesi, tra cui il Pakistan, che ha svolto un ruolo di ponte tra Washington e Teheran. Tuttavia, Trump ha mostrato crescente frustrazione per i tempi lunghi delle risposte iraniane, e secondo un funzionario, le sue modifiche - una proposta più rigida - potrebbero essere un tentativo di accelerare il processo, mettendo pressione sull'Iran affinché accetti il quadro già inviato. La situazione sul campo resta tesa.

Il memorandum d'intesa rappresenta un passo cruciale per evitare una escalation militare, ma le divergenze sui dettagli ostacolano il progresso. Da un lato, l'amministrazione Trump insiste per un accordo che copra non solo il programma nucleare, ma anche lo sviluppo missilistico e il sostegno iraniano a gruppi armati in Medio Oriente. Dall'altro, l'Iran chiede la rimozione completa delle sanzioni e garanzie che gli Stati Uniti non si ritireranno unilateralmente come accaduto nel 2018.

La mediazione del Pakistan, storicamente legato a entrambi i Paesi, è vista come un tentativo di trovare una via d'uscita. Secondo fonti diplomatiche, il premier pakistano Shehbaz Sharif avrebbe trasmesso messaggi tra le parti durante la sua visita a Teheran e Washington.

Tuttavia, le modifiche apportate da Trump rischiano di allungare ulteriormente i tempi, in un contesto in cui l'Iran ha accelerato l'arricchimento dell'uranio, portandolo a livelli prossimi a quelli necessari per un'arma nucleare. Gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica hanno segnalato progressi preoccupanti, mentre gli Stati Uniti hanno rafforzato la propria presenza militare nel Golfo Persico. La comunità internazionale guarda con apprensione a questa fase di stallo.

L'Europa, attraverso la Francia, la Germania e il Regno Unito, ha esortato entrambe le parti a riprendere un dialogo costruttivo, ma le posizioni rimangono distanti. L'Iran, dal canto suo, ha respinto le accuse di voler ottenere la bomba atomica, ribadendo la natura pacifica del suo programma.

Tuttavia, la decisione di Trump di inasprire i termini potrebbe essere interpretata come una strategia per ottenere concessioni massime o per gettare le basi per un'azione militare. Le prossime settimane saranno decisive: se l'Iran non accetterà il memorandum modificato, gli Stati Uniti potrebbero intensificare le sanzioni o sostenere operazioni israeliane contro gli impianti nucleari iraniani.

Nel frattempo, il New York Times riporta che il presidente Trump sarebbe frustrato dalla lentezza del processo e dalle difficoltà di comunicazione con la leadership iraniana, che spesso richiede decisioni all'unanimità tra le varie fazioni politiche e religiose. La via della diplomazia appare ancora percorribile, ma stretta e piena di ostacoli, mentre il mondo trattiene il respiro in attesa del prossimo passo





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