Trump: l'Iran ha abbattuto un elicottero Apache americano nello Stretto di Hormuz, gli USA promettono una risposta

Il presidente Trump ha annunciato che un elicottero Apache statunitense è stato abbattuto dall'Iran mentre pattugliava lo Stretto di Hormuz. Trump ha promesso una risposta, ma non ha fornito ulteriori dettagli sull'accaduto.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha annunciato che l' Iran ha abbattuto un elicottero Apache americano mentre pattugliava lo Stretto di Hormuz, promettendo una risposta all'accaduto.

L'annuncio è arrivato attraverso un post sui social media, in cui Trump ha dichiarato di essere stato informato dalle forze armate statunitensi dell'abbattimento notturno di uno dei loro sofisticatissimi elicotteri Apache. L'incidente rappresenta l'ultimo episodio di tensione tra i due paesi, che da anni si confrontano in una complessa rivalità geopolitica.

Lo Stretto di Hormuz, una delle vie d'acqua più strategiche al mondo, è da tempo al centro di dispute e schermaglie militari, data la sua importanza per il transito del petrolio e del gas naturale. Trump non ha fornito dettagli specifici sulle circostanze dell'abbattimento né sul numero di membri dell'equipaggio coinvolti, ma ha lasciato intendere che gli Stati Uniti non resteranno con le mani in mano





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