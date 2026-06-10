Trump: l'Iran ha perso troppo tempo, ora pagherà il prezzo

Il presidente americano attacca Teheran dopo gli scambi di attacchi, mentre mediatori qatarioti tentano di salvare i negoziati.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato mercoledì che l' Iran ha impiegato troppo tempo per negoziare un accordo e che ora dovrà pagare il prezzo dopo che le due nazioni si sono scambiate attacchi militari nella regione.

In un post sui social media, Trump ha scritto: 'L'Iran è tutto chiacchiere e niente azione. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagare il prezzo!!!

' Le sue dichiarazioni arrivano mentre fonti hanno riferito che mediatori qatarioti si sono recati a Teheran mercoledì mattina nel tentativo di finalizzare un accordo, dopo aver consultato gli Stati Uniti. La Casa Bianca non ha commentato immediatamente il post di Trump né la missione dei negoziatori. La tensione tra Washington e Teheran è salita alle stelle nelle ultime settimane, con una serie di scambi di attacchi che hanno coinvolto basi militari e siti strategici.

Gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran di sostenere gruppi armati che hanno attaccato le forze americane in Iraq e Siria, mentre l'Iran ha denunciato le sanzioni economiche e le provocazioni militari statunitensi. Il tentativo di mediazione del Qatar, che ha storicamente agito da ponte tra le due nazioni, riflette l'urgenza di evitare un'escalation incontrollata.

Tuttavia, le parole di Trump sembrano suggerire che la pazienza americana è esaurita e che la via diplomatica potrebbe essere vicina a un punto di rottura. Il contesto è reso ancora più complesso dalle imminenti elezioni presidenziali iraniane e dalla pressione interna su entrambi i governi. L'amministrazione Trump ha ripetutamente chiesto un nuovo accordo nucleare che limiti il programma missilistico iraniano e le sue attività regionali, condizioni che Teheran ha finora rifiutato.

L'Iran, dal canto suo, insiste sul diritto di arricchire uranio e di sviluppare missili per scopi difensivi. Gli analisti ritengono che una guerra aperta sarebbe catastrofica per il Medio Oriente, ma che entrambe le parti stanno testando i reciproci limiti. La missione dei negoziatori qatarioti potrebbe rappresentare l'ultima chance per evitare un conflitto su larga scala, ma le parole dure di Trump rischiano di minare ogni progresso.

Nel frattempo, la comunità internazionale osserva con apprensione, mentre il petrolio e i mercati finanziari registrano una volatilità crescente. L'Onu ha chiesto moderazione, ma finora non ci sono segnali di dialogo diretto tra Washington e Teheran





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