Trump: l'Iran vuole fare un accordo con gli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l'Iran vuole fare un accordo con gli Stati Uniti e che sarà un buon accordo per Washington e i suoi alleati. Il suo post arriva solo poche ore dopo che l'esercito americano ha detto di aver colpito siti militari iraniani nel fine settimana e le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno detto di aver preso di mira una base statunitense in risposta.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto lunedì che l' Iran vuole davvero fare un accordo con gli Stati Uniti e che sarà un buon accordo per Washington e i suoi alleati.

Il suo post arriva solo poche ore dopo che l'esercito americano ha detto di aver colpito siti militari iraniani nel fine settimana e le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno detto di aver preso di mira una base statunitense in risposta. L'Iran vuole davvero fare un accordo, e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per coloro che sono con no





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