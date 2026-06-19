Trump, la frase "Mi ha fatto pena" verso Meloni: dubbio sulla traduzione e ripercussioni diplomatiche

Il dibattito sulla traduzione dell'intervista di Trump con Daniele Compatangelo ha innescato critiche politiche e richieste di chiarimento, evidenziando i rischi di fraintendimenti linguistici nelle relazioni italo‑statunitensi.

Il caso della presunta frase di Donald Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni ha suscitato un acceso dibattito sia in Italia che all'estero.

Tutto è iniziato quando la trasmissione La 7 "L'aria che tira", condotta da Luca Parenzo, ha pubblicato una versione doppiata dell'intervista telefonica del giornalista Daniele Compatangelo con l'ex presidente degli Stati Uniti. Nella versione trasmessa, Trump avrebbe detto "Mi ha fatto pena" riferendosi a Meloni, frase che è stata interpretata come un'espressione di pietà o di disprezzo.

L'intervista completa, però, non è stata resa disponibile con l'audio originale, ma soltanto con una trascrizione, suscitando subito richieste di chiarimento da parte di diversi esponenti politici. Il senatore della Lega Claudio Borghi è stato il primo a mettere in guardia contro una possibile cattiva traduzione, sostenendo che basare le relazioni internazionali sulla frase "pity" - tradotta come \"pena\" - sarebbe stato "eccessivo".

Borghi ha sottolineato che la mancanza dell'audio autentico rende difficile valutare il tono e il contesto, ipotizzando che si trattasse di una tipica "sbruffonata alla Trump" e suggerendo che la frase originale potesse essere più neutra, ad esempio "he wanted a photo and I felt sorry to disappoint her". In ogni caso, il senatore ha insistito sul fatto che le parole del presidente americano hanno un peso notevole nelle dinamiche diplomatiche e che è fondamentale evitare fraintendimenti che possano alimentare tensioni già esistenti





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