Trump Media crolla del 24%: il rischio investigativo del Congresso Usa

Le azioni di Trump Media perdono il 24% dopo le elezioni. I Democratici al Congresso minacciano investigazioni su Truth API, criptovalute e conflitti d'interesse della famiglia Trump.

Le azioni di Trump Media & Technology Group hanno registrato un crollo del 24%, chiudendo a 4,49 dollari. Questo valore rappresenta il minimo storico per il titolo, segnando un calo superiore al 90% rispetto al primo giorno di quotazione nel marzo 2024. La vendita di azioni si è verificata a sole ventiquattr'ore di distanza dal voto che ha assegnato ai Democratici la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti e al Senato degli Stati Uniti.

Mentre il mercato azionario generale saliva con il Dow Jones in rialzo del 3%, gli investitori hanno reagito negativamente alle prospettive di controllo politico sulla famiglia del presidente. L'entità delle perdite non riflette il quadro economico americano, ma indica il timore che il nuovo Congresso utilizzi i propri poteri di indagine contro gli affari personali di Donald Trump.

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Poteri investigativi del Congresso e Truth API

I Democratici guideranno le commissioni e avranno il potere formale di indagare sugli affari della famiglia del presidente negli ultimi due anni del mandato. Robert Garcia, deputato democratico della California che guiderà la commissione di Vigilanza alla Camera, ha comunicato chiaramente questa intenzione sui social network scrivendo martedì sera un messaggio diretto agli affari legali della famiglia.

Uno dei primi dossier sotto esame sarà probabilmente Trump Media, che da agosto vende alle società d'investimento l'accesso alla Truth API. Il servizio consente agli abbonati di ricevere i post del presidente con qualche millisecondo di anticipo, creando un vantaggio temporale sufficiente per comprare o vendere azioni prima degli altri investitori nel mercato.

Cinque società di trading ad alta frequenza avevano acquistato questo servizio prima ancora del debutto pubblico. A fine agosto, l'amministratore delegato ad interim Kevin McGrun aveva dichiarato che la clientela era arrivata a una quindicina di membri. Il prezzo di abbonamento varia tra i 60mila e i 100mila dollari al mese.

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Impatto finanziario e opposizione legale

La somma di questi abbonamenti può generare fino a 18 milioni di dollari l'anno. Questa cifra è quasi cinque volte superiore a quanto Trump Media ha fatturato in tutto il 2025, rendendo il servizio la principale speranza di ricavi della società fondata dal magnate immobiliare.

Il meccanismo di accesso anticipato costituisce il punto più esposto dell'impero finanziario del presidente. Nessun testo legislativo stabilisce con chiarezza se un presidente in carica possa autorizzare la vendita dell'accesso anticipato alle proprie dichiarazioni attraverso una società controllata da un trust affidato al figlio Donald Jr.

La testata d'inchiesta The Intercept e la Freedom of the Press Foundation hanno richiesto per prime al tribunale federale di New York il blocco immediato di questa pratica. L'argomentazione legale sostiene che tutti i cittadini devono avere diritto di accedere in modo eguale alle comunicazioni ufficiali del presidente degli Stati Uniti.

Prospettive legislative e criptovalute

Anche prima delle elezioni di Midterm diversi parlamentari democratici si sono opposti presentando un disegno di legge specifico per vietare questa pratica. Il provvedimento rimane fermo al momento, ma potrebbero arrivare sviluppi legislativi significativi già dai primi di gennaio con l'insediamento del nuovo Congresso.

Con l'insediamento, chi ha scritto lo stop legislativo avrà i numeri necessari per portare la proposta al voto finale e fermare davvero l'ultimo business operativo della famiglia Trump. Questa misura potrebbe avere un impatto diretto sulla valutazione di mercato e sulla sostenibilità operativa delle piattaforme digitali collegate.

Criptovalute e dichiarazioni patrimoniali

Nella dichiarazione depositata a giugno all'Ufficio federale per l'etica pubblica, Donald Trump ha indicato oltre 2,2 miliardi di dollari di entrate per il 2025. Di questa somma totale, più di 1,4 miliardi provengono direttamente dalle criptovalute, evidenziando una forte esposizione verso asset digitali volatili.

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Quasi 800 milioni provengono da World Liberty Financial, la piattaforma di finanza digitale fondata nel 2024 con i figli e con Steve Witkoff, attualmente inviato speciale del presidente. La società emette una propria stablecoin, una criptovaluta ancorata al dollaro, e vende agli investitori un token che dà diritto di voto sulle scelte strategiche dell'azienda.

Altri 635 milioni arrivano da $TRUMP, il meme coin lanciato alla vigilia dell'insediamento. Si tratta di un gettone digitale il cui valore dipende esclusivamente dalla disponibilità del pubblico a pagare per l'asset, senza fondamenta economiche tradizionali. Entrambe le piattaforme hanno visto crescere i propri valori, coincidenza con l'introduzione di regole federali sulle stablecoin e la riduzione dei controlli del Dipartimento di Giustizia e della Sec sul settore.

Espansione societaria e operazioni di mercato

Crew, un'organizzazione che si occupa di etica pubblica, ha ricostruito dettagliatamente come il presidente abbia preparato i propri affari al ritorno alla Casa Bianca. Dopo la candidatura del 2016, Trump aveva quasi smesso di creare nuove società, ma dal 2024 ne ha aggiunte decine, almeno 34 durante il secondo mandato.

Molte di queste nuove entità sono destinate a progetti immobiliari all'estero. Più di un terzo delle entrate dello scorso anno proviene da società nate pochi mesi prima della loro attività commerciale. Questa rapida espansione genera dubbi sulla trasparenza e sulla gestione dei conflitti di interesse.

La chiave degli incassi record del 2025 e del 2026 non risiede solo nelle criptovalute. L'Associated Press ha raccolto più di 3600 operazioni in Borsa solo nel primo trimestre del 2026. Queste transazioni includevano acquisti di azioni Nvidia, Dell, Oracle e Palantir prima di decisioni dell'amministrazione favorevoli a quelle aziende specifiche.

Il prestito del Pentagono da 620 milioni a una startup legata al figlio maggiore aggiunge un ulteriore livello di complessità alle indagini etiche. È forse proprio questa rapida e massiccia accumulo di ricchezza che gli investitori istituzionali hanno cominciato a mettere in discussione in modo strutturato e duraturo nel lungo periodo.