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Trump minaccia di non rinnovare l'accordo di libero scambio USMCA con Canada e Messico

Politica News

Trump minaccia di non rinnovare l'accordo di libero scambio USMCA con Canada e Messico
Donald TrumpUSMCACanada
📆6/10/2026 4:25 PM
📰Internazionale
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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso mercoledì la possibilità di non rinnovare l'accordo di libero scambio USMCA con Canada e Messico. Lo ha detto parlando alla Casa Bianca di Washington, D.C. Il presidente ha confermato di essere in trattative con i leader messicani e canadesi per discutere la questione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso mercoledì la possibilità di non rinnovare l'accordo di libero scambio USMCA con Canada e Messico . Lo ha detto parlando alla Casa Bianca di Washington, D.C.

Il presidente ha confermato di essere in trattative con i leader messicani e canadesi per discutere la questione. L'accordo di libero scambio USMCA è stato firmato nel 2020 e rappresenta un accordo commerciale tra gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. L'accordo prevede la rimozione delle tariffe doganali e la creazione di un mercato unico per i tre paesi. Il presidente Trump ha espresso preoccupazioni riguardo all'equilibrio commerciale tra gli Stati Uniti e i suoi partner del nord.

Ha affermato di essere disposto a discutere la questione con i leader canadesi e messicani per trovare una soluzione. L'accordo di libero scambio USMCA è considerato un importante strumento per la promozione del commercio e dello sviluppo economico tra gli Stati Uniti e i suoi partner del nord. La decisione di non rinnovare l'accordo potrebbe avere ripercussioni negative sull'economia dei tre paesi.

I leader canadesi e messicani hanno espresso preoccupazioni riguardo alla decisione del presidente Trump e hanno chiesto di discutere la questione in modo costruttivo. La situazione è attualmente in evoluzione e non è chiaro se l'accordo di libero scambio USMCA verrà rinnovato o meno.

Tuttavia, è evidente che la decisione del presidente Trump potrebbe avere ripercussioni importanti sull'economia e sulla politica commerciale dei tre paesi

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Donald Trump USMCA Canada Messico Commercio

 

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