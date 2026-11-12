Trump minaccia di raddoppiare i dazi sul Messico per la carovana di migranti

Donald Trump minaccia di raddoppiare i dazi sul Messico se non fermerà la carovana di oltre mille migranti diretta verso gli Stati Uniti.

Giovedì 12 novembre 2026 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di raddoppiare i dazi sul Messico se il governo messicano non impedirà a più di mille migranti di dirigersi a piedi verso nord. Il messaggio, pubblicato sui social media, avverte che ai migranti non sarà permesso di entrare negli Stati Uniti, dopo le elezioni americane della settimana precedente.

Secondo la stima riportata da Reuters, circa 1.500 persone, per lo più provenienti dall'America Centrale, sono partite martedì 10 novembre dalla città meridionale di Tapachula, vicino al confine con il Guatemala. I migranti sperano che la vittoria dei Democratici alle elezioni di medio termine, che garantirà al partito il controllo del Congresso a partire da gennaio, possa aprire la strada per vivere e lavorare negli Stati Uniti.

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Il percorso della carovana dal Chiapas verso il confine

La carovana è partita da Tapachula il 10 novembre e prosegue verso il Messico settentrionale con l'obiettivo di raggiungere il confine statunitense. Una foto d'archivio dell'agenzia Reuters, scattata l'11 novembre 2026, mostra migranti in cammino a Huehuetan, nello Stato del Chiapas.

Alcuni media locali riferiscono che, durante questa settimana, le autorità del Chiapas hanno fermato e rimandato indietro migranti che cercavano di unirsi al gruppo. L'Istituto messicano di migrazione e il governo statale del Chiapas non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

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Il tema si intreccia con i negoziati commerciali tra Stati Uniti e Messico. Trump ha scelto a luglio di non prorogare l'accordo commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada, e i due Paesi stanno ora negoziando una nuova intesa commerciale.

Le posizioni di Trump, Sheinbaum e Mullin

Il presidente messicano Claudia Sheinbaum ha riconosciuto che un gruppo di persone sta camminando verso nord, ma ha sostenuto che nessuna carovana di migranti è arrivata al confine statunitense da quando Trump è tornato al potere lo scorso anno. Durante la conferenza stampa periodica, Sheinbaum ha spiegato che i partecipanti sono stati informati delle difficoltà per entrare negli Stati Uniti.

Sheinbaum ha inoltre affermato che il Messico intende riportare i migranti nei Paesi di origine. La posizione del governo messicano punta quindi al rimpatrio, mentre Washington chiede che il flusso venga bloccato prima dell'arrivo al confine.

Il segretario alla Sicurezza interna statunitense Markwayne Mullin ha scritto sui social media che saranno utilizzati tutti i mezzi disponibili per proteggere i confini. Mullin ha affermato che questa carovana di migranti illegali non sarà autorizzata a entrare nel Paese, senza alcuna eccezione.

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Domenica Trump ha detto al programma televisivo CBS '60 Minutes' che la forza di deportazione dell'ICE è stata 'troppo dura' e si è dichiarato disponibile a un accordo sull'immigrazione con i Democratici, una volta che avranno preso il controllo del Congresso.

Elezioni di medio termine e ricadute sull'immigrazione

Le elezioni di medio termine del 3 novembre hanno rafforzato i Democratici, che dal prossimo gennaio controlleranno il Congresso. Trump ha dichiarato ai giornalisti che la nuova governatrice del Texas, la democratica Gina Hinojosa, vorrà garantire la sicurezza lungo il confine texano.

Le politiche migratorie severe dell'amministrazione Trump hanno in gran parte fermato il flusso di migranti verso il confine meridionale degli Stati Uniti, lasciando molti rifugi per migranti in Messico vuoti. La questione del confine era stata una delle preoccupazioni che avevano contribuito alla rielezione di Trump nel 2024.

Trump ha riconosciuto che la questione migratoria è diventata meno rilevante dal punto di vista politico per lui e per i repubblicani, pur continuando a richiamare alcune carovane di migranti. Resta aperto il tema delle proteste contro il programma di deportazioni dell'ICE, che Trump ha ammesso aver suscitato reazioni politiche negative.