Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante il vertice del G7 in Francia, ha dichiarato che il memorandum d'intesa con l'Iran non è finale e ha paventato la possibilità di tornare a bombardare il paese se non dovesse essere soddisfatto, confermando l'approccio coercitivo della sua amministrazione nelle relazioni internazionali.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato durante il vertice del G7 a Évian-les-Bains, in Francia, che il memorandum d'intesa con l' Iran non è definitivo e ha minacciato di riprendere la campagna di bombardamenti nel caso in cui non fosse soddisfatto dell'accordo.

Parlando ai giornalisti, Trump ha utilizzato un linguaggio fortemente bellicoso, affermando: 'È un memorandum d'intesa. E se non mi piace, torneremo a sparare contro di loro, a sganciare bombe sulle loro teste. Se non mi piace, se non si comportano bene, torneremo subito a sganciare bombe proprio in mezzo alle loro teste, ok?

'. Ha sottolineato che il documento non prevede una revoca immediata delle sanzioni contro Teheran, ma ha aggiunto che affronterà la questione in un secondo momento. Queste dichiarazioni, fatte il 17 giugno 2026, hanno suscitato preoccupazione tra gli alleati del G7 riguardo alla stabilità della regione mediorientale e all'approccio unilaterale degli Stati Uniti nelle questioni internazionali.

Il memorandum, che sembra essere in una fase preliminare, rappresenta un tentativo di regolare le relazioni tra i due paesi dopo anni di tensioni, ma le condizioni poste da Trump ne rendono incerto l'esito finale. La minaccia di un ritorno alle ostilità aperte evidenzia la natura aleatoria della politica estera americana sotto la sua amministrazione, basata su decisioni personali e su una retorica spesso conflittuale.

Il vertice del G7, che riunisce le principali economie mondiali, è stato l'occasione per ribadire una posizione di forza, ma anche per mostrare le divisioni all'interno del gruppo su come gestire le sfide globali, compresa quella iraniana. Gli analisti notano che questa ambiguità strategica potrebbe essere intenzionale, per mantenere alta la pressione su Teheran, ma rischia anche di compromettere qualsiasi dialogo futuro.

Mentre i leader europei presenti al summit sembravano cauti nelle loro reazioni pubbliche, la comunità internazionale segue con attenzione l'evolversi della situazione. La questione delle sanzioni è centrale: Teheran ha sempre chiesto un allentamento immediato delle misure economiche in cambio di concessioni sul programma nucleare, ma Washington vuole garanzie più sostanziali prima di qualsiasi passo.

Il linguaggio violento usato da Trump non è nuovo, ma in un contesto multilaterale come il G7 suona come una sfida anche agli alleati, che preferring sempre più una soluzione diplomatica. La data del vertice, giugno 2026, colloca l'evento in un futuro prossimo, ma la sostanza del conflitto rif dinamiche già attuali. Il report è stato curato da Steve Holland, Makini Brice, Doina Chiacu e Sudip Kar-Gupta, con l'editing di Alex Richardson





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