Trump minaccia l'Italia: 'Non ci avete aiutato, ridurremo le truppe'

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esteso le sue critiche alla Nato anche all'Italia, minacciando una riduzione delle truppe statunitensi nel Paese. La reazione del ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, e gli ultimi sviluppi sulla crisi con l'Iran.

La minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di colpire i Paesi della Nato che non lo hanno sostenuto nella guerra contro l' Iran si estende ora anche all' Italia .

Dopo aver criticato aspramente la Germania per la sua presunta mancanza di collaborazione, Trump ha dichiarato che potrebbe prendere in considerazione una riduzione delle truppe statunitensi anche in Italia e Spagna. Durante un'intervista, il comandante in capo ha affermato: 'L'Italia non è stata di alcun aiuto, e la Spagna è stata terribile'. Attualmente, in Italia sono dislocati circa 13mila soldati americani in diverse basi, mentre in Spagna ne sono presenti circa 4mila.

Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha risposto con un tono di sorpresa e disappunto, affermando: 'Non ne capirei le ragioni, abbiamo anche dato disponibilità ad una missione per proteggere la navigazione nello Stretto di Hormuz'. Nel frattempo, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), e il generale Dan Caine, capo di Stato Maggiore congiunto, hanno informato Trump sui piani per possibili attacchi contro l'Iran.

Secondo quanto riportato da Barak Ravid di Axios, il briefing di giovedì scorso è durato circa 45 minuti. Intanto, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, iniziato ai primi di aprile, ha 'posto fine' alle ostilità tra le due parti ai fini della scadenza congressuale sui poteri di guerra. Un funzionario dell'amministrazione ha chiarito che, secondo il War Powers Act, i 60 giorni previsti per la notifica al Congresso sono stati rispettati.

I repubblicani al Senato avevano sollecitato un'interpretazione chiara della situazione. Inoltre, la Marina militare italiana sta pianificando l'eventuale invio di quattro navi nello Stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione. Nel frattempo, il Libano e Israele hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, con sei punti chiave che prevedono la cessazione delle ostilità e la ripresa dei negoziati per la pace.

Inoltre, le mine marine nello Stretto di Hormuz rappresentano una grave minaccia per la navigazione, e la loro rimozione è estremamente difficile a causa della loro complessità e della presenza di attrezzature sofisticate. La guerra in Iran ha avuto un impatto significativo sull'economia globale, con un aumento dei prezzi dell'energia e dei beni di consumo. Gli Stati Uniti e Israele hanno speso miliardi di dollari per sostenere le operazioni militari nella regione.

Inoltre, i Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione iraniana, sono una forza militare e politica chiave in Iran, con un ruolo cruciale nella sicurezza nazionale e nella politica estera del Paese. La storia dei conflitti nel Golfo, dal 1979 a oggi, è segnata da una serie di crisi e tensioni che hanno avuto un impatto duraturo sulla regione.

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