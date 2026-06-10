Trump minaccia Teheran di nuovi bombardamenti mentre annuncia accordo con l'Iran

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Iran, ma ha anche minacciato Teheran di nuovi bombardamenti ancora più violenti. Intanto, un aereo americano ha colpito una petroliera carica, ma in panne dopo un precedente raid, nel Golfo dell'Oman che stava trasportando greggio dall'Iran in violazione al blocco imposto dagli Usa. L'India ha condannato l'attacco alla nave commerciale Settebello a bordo del quale vi erano 24 marinai indiani, 21 dei quali sono stati messi in salvo mentre tre risultano dispersi. Nelle ore precedenti gli Usa avevano portato una serie di attacchi contro l'Iran, definendoli una rappresaglia per l'abbattimento di un elicottero Apache sullo Stretto di Hormuz. In risposta l'Iran ha lanciato missili e droni contro obiettivi statunitensi nella regione.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l' Iran , ma ha anche minacciato Teheran di nuovi bombardamenti ancora più violenti.

'Ieri li abbiamo colpiti duramente - ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca - oggi li attaccheremo di nuovo con forza, nel caso ve lo foste perso, nel caso non aveste acceso la televisione. Li attaccheremo duramente, eravamo molto vicini a un accordo, ma continuavano a prendere tempo, a prenderci in giro'. Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti 'hanno il diritto' di rispondere militarmente a Teheran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano sullo Stretto di Hormuz.

Il tycoon, rispondendo alle domande, è tornato sull'intesa con l'Iran: 'L'accordo è completamente negoziato, gli iraniani devono solo firmarlo, ma ritardano perché sanno che è significativo, perché proibisce completamente di avere l'arma nucleare, mentre quello raggiunto da Barack Obama apriva la strada verso l'arma nucleare'. Intanto, nel pomeriggio di oggi, un aereo americano ha colpito una petroliera carica, ma in panne dopo un precedente raid, nel Golfo dell'Oman che stava trasportando greggio dall'Iran in violazione al blocco imposto dagli Usa, ha reso noto il Comando centrale americano.

Ieri era stata colpita 'con munizioni di precisione la stanza motori della nave, dopo che l'equipaggio non aveva risposto positivamente alle direttive imposte dalle forze americane', ha spiegato il CentCom in un post su X in cui identifica la nave come la M/T Settebello con bandiera di Palau. L'India ha condannato l'attacco alla nave commerciale Settebello a bordo del quale vi erano 24 marinai indiani, 21 dei quali sono stati messi in salvo mentre tre risultano dispersi.

Nelle ore precedenti gli Usa avevano portato una serie di attacchi contro l'Iran, definendoli una rappresaglia per l'abbattimento di un elicottero Apache sullo Stretto di Hormuz. Secondo Axios i raid Usa hanno preso di mira diversi sistemi di difesa aerea iraniani e sistemi radar intorno a Hormuz. Un funzionario statunitense ha dichiarato alla Cnn che l'amministrazione Trump ritiene che gli attacchi non ostacoleranno i colloqui di pace.

In risposta l'Iran ha lanciato missili e droni contro obiettivi statunitensi nella regione, secondo quanto riferito dal Corpo delle guardie della rivoluzione islamica in un post su Telegram. In Bahrein, un video geolocalizzato dalla Cnn sembra mostrare un lampo di luce proveniente dalle vicinanze di una base statunitense poco dopo che nel Paese sono risuonate le sirene. Giordania e Kuwait hanno dichiarato di aver intercettato gli attacchi.

La base americana di Al-Azraq in Giordania è stata colpita da un attacco missilistico iraniano, secondo i media iraniani che citano una dichiarazione dei Pasdaran.

'Hanno preso di mira e distrutto quattro obiettivi principali, tra cui gruppi di caccia F-35 in una base aerea e il centro di comando militare statunitense' ad Azraq, in Giordania, si legge nella dichiarazione pubblicata dai media iraniani. Non è chiaro se le strutture statunitensi nella regione abbiano subito danni negli ultimi attacchi, ma in tutti e tre i Paesi sono state attivate le difese aeree





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