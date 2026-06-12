Trump nega concessioni all'Iran, malgrado l'accordo sembri favorire Teheran

Il presidente americano Donald Trump ha smentito che gli Stati Uniti abbiano fatto grandi concessioni all'Iran in un accordo nucleare informale, pubblicando su Truth Social una versione alternativa, mentre funzionari iraniani descrivono termini che sbloccano asset e revocano sanzioni in cambio di future discussioni sul nucleare. L'accordo prevede la distruzione del materiale nucleare iraniano, la riapertura dello Stretto di Hormuz e il congelamento dei fondi fino a verify compliance.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato venerdì che Washington abbia concesso significativi vantaggi all' Iran , definendo il negoziato in corso come un accordo basato sui risultati, in cui Teheran non riceverà alcun fondo congelato fino al completo adempimento dei propri obblighi.

In un intervento sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha respinto le dichiarazioni trapelate dalle autorità iraniane su un presunto accordo, definendole non corrispondenti a quanto effettivamente concordato per iscritto. Ha etichettato l'Iran come controparte disonorevole e priva di buona fede, sottolineando la distanza tra le版本 diffuse e la realtà dei fatti.

Dall'altra parte, l'agenzia di stampa iraniana IRNA ha delineato una versione dei termini che prevede lo sblocco immediato di una parte degli asset congelati degli Usa successivo alla firma, con il resto da liberare gradualmente attraverso ulteriori negoziazioni. Un alto funzionario americano, intervistato in forma anonima, ha invece chiarito che il nucleare iraniano sarà distrutto e rimosso, con il programma smantellato, e che i fondi rimarranno bloccati fino all effettiva esecuzione.

Tra i punti concordati figurano l'apertura dello Stretto di Hormuz e la cessazione del sostegno iraniano a gruppi terroristici. L'accodo è stato annunciato da Trump giovedì come motivazione per cancellare nuovi attacchi contro l'Iran. Le basi dell'intesa descritte venerdì dai funzionari di Teheran sembrano soddisfare numerose richieste iraniane, tra cui la revoca delle sanzioni sul petrolio, lo sblocco di miliardi di dollari e la fine degli attacchi israeliani in Libano, con le questioni nucleari rinviate a colloqui successivi.

Al contrario, Trump sembra aver ottenuto pochi dei suoi obiettivi originari oltre alla riapertura dello Stretto, chiuso dall'Iran in risposta ai raid americani di febbraio. Un fonte iraniana conferma che la bozza prevede la sospensione delle sanzioni sul greggio, il disgelo degli asset e la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, ma non indica cosa l'Iran offra in cambio.

Il negoziato rimane therefore delicato, con entrambe le parti che presentano narrazioni divergenti su termini e tempistiche, in un contesto di massima tensione diplomatica e militare nella regione





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