Trump nega intenzionalità nell'attacco a scuola femminile in Iran, indagine USA in corso

Durante il vertice del G7, il presidente Trump ha negato che l'attacco a una scuola femminile in Iran, che ha ucciso oltre 175 persone, sia stato intenzionale, nonostante le prime indicazioni dell'esercito statunitense puntino a una responsabilità delle forze USA. L'inchiesta è stata ampliata dal Pentagono.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato durante una conferenza stampa al vertice del G7 a Évian-les-Bains, in Francia, il 17 giugno 2026, che nessuno ha attaccato intenzionalmente una scuola femminile a Minab , nel sud dell' Iran , il 28 febbraio, nonostante un'indagine interna dell'esercito statunitense suggerisca la probabile responsabilità delle forze armate USA.

L'attacco ha causato la morte di oltre 175 bambini e insegnanti, secondo le autorità iraniane. Trump, che inizialmente aveva incolpato l'Iran senza prove, ha ora affermato che l'indagine è in corso e che accetterà i risultati, pur definendo l'evento un errore di guerra. Il Pentagono ha ampliato l'inchiesta ma non ha confermato le conclusioni preliminari.

Il capo del Comando Centrale USA ha definito l'indagine complessa a causa della vicinanza della scuola a una base di missili da crociera controllata dalle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, e ha dichiarato che si sta avvicinando alla conclusione. Fonti Reuters hanno indicato che i funzionari USA responsabili della selezione degli obiettivi potrebbero aver utilizzato intelligence non aggiornata





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