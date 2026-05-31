Trump: Negoziato con Iran lento ma inesorabile. Richiesti emendamenti sull'accordo nucleare

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l'Iran procedono lentamente ma inesorabilmente, ribadendo che non permetterà all'Iran di ottenere armi nucleari e chiedendo modifiche all'accordo preliminare, in particolare sulle clausole relative all'uranio arricchito e allo Stretto di Hormuz. Le trattative potrebbero protrarsi ancora per giorni.

I colloqui tra Stati Uniti e Iran proseguono con ritmi lenti ma costanti, come confermato dal presidente americano Donald Trump in un'intervista rilasciata alla nuora Lara Trump su Fox News.

Il tycoon ha sottolineato di non avere fretta, nonostante l'urgenza legata all'aumento dei prezzi della benzina, perché affrettare i tempi comprometterebbe la qualità dell'accordo. Trump ha ribadito due obiettivi fondamentali: impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare e garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Durante l'intervista, registrata giovedì scorso secondo l'agenda della Casa Bianca, Trump ha descritto le trattative come "lente, ma inesorabili" e ha espresso fiducia nell'ottenere ciò che gli Stati Uniti desiderano.

In caso contrario, ha minacciato conseguenze non meglio specificate. Il presidente ha inoltre rivendicato i successi militari americani, affermando che la marina e l'aviazione iraniane sono state annientate al cento per cento, mentre le forze di terra sono state lasciate intatte per ragioni strategiche. Trump ha giustificato questa scelta sostenendo che l'esercito iraniano è parzialmente moderato, a differenza di altre figure all'interno del regime che sono state rimosse.

Secondo quanto riportato da Axios, il presidente ha richiesto diversi emendamenti all'accordo raggiunto dai suoi inviati con le controparti iraniane durante una riunione nella Situation Room di venerdì. Le modifiche riguardano in particolare le clausole sul programma nucleare di Teheran: nella versione originaria del memorandum, l'Iran si impegnava a non perseguire armi atomiche ma senza concessioni specifiche. Trump vuole ora precisare le modalità di smaltimento delle scorte di uranio arricchito e le misure per limitare ulteriori arricchimenti.

Il testo fissa sessanta giorni per negoziare gli impegni nucleari e la revoca delle sanzioni statunitensi. Un alto funzionario dell'amministrazione ha dichiarato che si tratta di definire con maggiore esattezza come gli Stati Uniti acquisiranno il materiale e le relative tempistiche. Una seconda fonte ha aggiunto che Trump vorrebbe rivedere anche i passaggi sulla riapertura dello Stretto di Hormuz.

Le modifiche richieste hanno innescato un nuovo ciclo di scambi che potrebbe prolungarsi per diversi giorni, con la controparte iraniana che dovrebbe rispondere entro circa tre giorni. Nonostante le difficoltà, la convinzione tra i funzionari americani è che si raggiungerà un accordo, anche se i tempi restano incerti: potrebbe volerci una settimana o più.

Nel frattempo, fonti iraniane hanno riferito ai media locali di non aver ancora approvato il testo definitivo, contraddicendo le dichiarazioni di due funzionari americani che all'inizio della settimana avevano affermato che Teheran fosse pronta a firmare e che la decisione finale spettasse solo a Trump. La situazione resta quindi in evoluzione, con il presidente americano che continua a giocare la sua carta negoziale, forte della posizione di forza militare e della capacità di attendere.

L'esito delle trattative avrà implicazioni significative per i mercati energetici globali, considerato che lo Stretto di Hormuz è un passaggio cruciale per il trasporto del petrolio, e per la stabilità dell'intera regione mediorientale. La comunità internazionale osserva con attenzione, mentre gli analisti cercano di decifrare le reali intenzioni di Trump e la disponibilità iraniana a fare concessioni.

La partita diplomatica è aperta e il prossimo capitolo potrebbe scriversi nei prossimi giorni, con l'auspicio di un esito che eviti un'escalation militare e garantisca la sicurezza nucleare





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