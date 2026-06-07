Trump: nessuno scongelamento di beni iraniani o revoca sanzioni prima di un accordo di pace

Il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non considereranno la rimozione delle sanzioni o il rilascio degli asset iraniani fino a quando non sarà raggiunto un accordo di pace, subordinando ogni passo a un comportamento positivo da parte di Teheran.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in un'intervista a "Meet the Press" di NBC News che non procederà allo scongelamento dei beni iraniani né alla revoca delle sanzioni prima della conclusione di un accordo di pace .

Trump ha specificato che questi passi saranno valutati solo dopo che un accordo sarà stato formalizzato, affermando: "Dopo. Sì. Se si comportano bene, se fanno un buon lavoro, cominciamo a parlare. Sì".

Ha inoltre chiarito di non pretendere che il Libano sia incluso in un eventuale accordo a breve termine con Teheran. La posizione americana sottolinea un approccio condizionato alla revoca delle misure restrittive, legandola direttamente al comportamento futuro dell'Iran e ai risultati negoziali. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista a bordo dell'Air Force One, in coincidenza con una visita in Wisconsin, e riflettono la strategia dell'amministrazione Trump nella gestione delle relazioni con l'Iran, un tema chiave della politica estera statunitense





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