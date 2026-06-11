Trump nomina Jay Clayton a capo dell'intelligence nazionale, ma resta lo stallo sul rinnovo della sorveglianza FISA

Il presidente Donald Trump ha scelto Jay Clayton, procuratore federale di Manhattan, come nuovo Direttore Nazionale dell'Intelligence. La nomina arriva in un momento di tensione politica, con i democratici che rifiutano di fornire i voti per rinnovare il programma di sorveglianza straniera FISA se Bill Pulte rimane nella posizione ad interim. Clayton, un moderato senza esperienza nell'intelligence, dovrà affrontare l'audizione al Senato per la conferma.

Il presidente Donald Trump ha nominato Jay Clayton , attuale procuratore federale del Distretto Meridionale di New York, come nuovo capo dell'intelligence nazionale, in mezzo a una crisi politica provocata da un fedelissimo da lui scelto per il ruolo ad interim.

La decisione sembra tuttavia improbabile che ponga fine al rifiuto dei democratici di fornire i voti necessari per rinnovare un fondamentale programma di sorveglianza straniera che scade venerdì, a meno che Trump non ritiri Bill Pulte dalla carica di direttore dell'intelligence nazionale ad interim. Pulte, leale a Trump ma privo di esperienza in sicurezza nazionale, è al centro delle proteste dell'opposizione.

"Pulte deve andarsene. Non può ricoprire il ruolo di DNI. La nostra sicurezza nazionale è troppo importante", ha dichiarato il senatore Chuck Schumer, leader dei democratici al Senato, usando l'acronimo di Director of National Intelligence. L'annuncio è arrivato tramite un post su Truth Social in cui Trump ha sollecitato una rapida conferma del Senato per Clayton, che sostituirebbe Tulsi Gabbard alla guida delle 18 agenzie di intelligence statunitensi.

La Casa Bianca ha poi inviato la nomina formale al Senato e la commissione intelligence ha fissato l'audizione di conferma per mercoledì prossimo.

"Lui è lì solo per un po', la dirige per un breve periodo, mentre otteniamo una persona molto talentuosa, Jay Clayton", ha detto Trump. Pulte manterrà la carica di direttore della Federal Housing Finance Agency mentre serve come DNI ad interim. I democratici chiedono che si sottoponga a una completa revisione di sicurezza prima di accedere a materiali classificati, sostenendo che non avesse le necessarie autorizzazioni quando Trump ne ha annunciato la nomina.

Clayton, ex avvocato dello studio Sullivan & Cromwell specializzato in fusioni e raccolta di capitali, durante il primo mandato di Trump è stato presidente della Securities and Exchange Commission, guadagnandosi una reputazione di moderato che cercava il consenso con i commissari democratici. Nell'aprile 2025, Trump lo ha nominato procuratore federale ad interim per il Distretto Meridionale di New York, uno dei ruoli di procuratore più potenti del paese.

La sua biografia ufficiale mostra che non habackground nell'intelligence e manca di esperienza estesa in sicurezza nazionale, requisito previsto dalla legge che ha creato il ruolo di DNI dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. Reuters ha riferito nel novembre 2024 che Clayton, durante i colloqui per unirsi all'amministrazione Trump entrante, aveva espresso interesse a guidare la CIA. Resterà procuratore federale di Manhattan fino alla conferma, ha detto un portavoce del Dipartimento di Giustizia.

Una persona informata sui fatti ha dichiarato che il direttore della CIA John Ratcliffe ha raccomandato Clayton a Trump come sostituto permanente di Gabbard dopo che il presidente gli ha chiesto chi dovesse prenderne il posto. Fino alla conferma di Clayton, Pulte guiderà l'Ufficio del Direttore Nazionale dell'Intelligence e supervisionerà i tagli al personale richiesti da Trump.

L'annuncio è stato accolto con plauso da molti legislatori, ma i democratici di vertice hanno detto che continueranno a negare i voti per rinnovare la Sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act a meno che Trump non ritiri Pulte.

"Prima che il Senato possa esaminare un'estensione del FISA, deve esserci una garanzia chiara che il signor Pulte non servirà come DNI ad interim", ha detto Mark Warner, democratico di vertice alla commissione intelligence del Senato della Virginia, che ha definito Clayton "un funzionario pubblico capace". I repubblicani al Senato hanno una maggioranza di 53-47 seggi e necessitano del sostegno di almeno sette democratici per raggiungere la soglia di 60 voti per l'approvazione della legislazione.

Democratici e alcuni repubblicani hanno espresso preoccupazioni che Pulte possa "intellettualmente strumentalizzare" intelligence top secret per attaccare i presunti avversari politici di Trump, citando il suo precedente uso di dati ipotecari confidenziali per spingere indagini per frode contro il procuratore generale di New York Letitia James, il senatore Adam Schiff e altri. Nessuna di queste indagini ha portato a accuse penali.

I democratici temono anche che Pulte possa usare il ruolo di DNI per perseguire la smentita affermazione di Trump di aver perso le elezioni del 2020 contro il democratico Joe Biden a causa di frodi. La scorsa settimana Trump ha detto che Pulte "potrebbe scoprire alcune cose sulle elezioni truccate"





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