Trump nomina Stephen Miller capo gabinetto, escono le ultime donne dal governo

Dopo l'uscita di Susie Wiles, Trump nomina Stephen Miller, ideologo radicale. Quattro donne su otto lasciano l'amministrazione in una svolta politica conservatrice.

Donald Trump ha annunciato la nomina di Stephen Miller come nuovo capo di gabinetto della Casa Bianca, sostituendo Susie Wiles. Questa decisione arriva dopo una pesante sconfitta elettorale per i repubblicani e segna un cambiamento radicale nella direzione dell'amministrazione. Wiles era stata la prima donna a ricoprire questo incarico storico nella storia degli Stati Uniti.

Rotta le donne dai vertici del potere esecutivo

Quattro delle otto donne inizialmente nominate a incarichi di rango ministeriale hanno abbandonato il governo nel 2026, tutte sostituite da figure maschili. Tra le dimissioni recenti figurano quelle di Karoline Leavitt, ex portavoce della Casa Bianca, avvenute ad agosto, e quelle di Harmeet Dhillon. Dhillon ha lasciato la guida della divisione per i diritti civili del Dipartimento di Giustizia il 5 novembre dopo contrasti interni.

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Ora restano solo tre donne nel gabinetto: Brooke Rollins all'Agricoltura, Linda McMahon all'Istruzione e Kelly Loeffler alla Small Business Administration. Tuttavia, questi ruoli sono lontani dai centri decisionali cruciali sulla sicurezza nazionale e sulla politica estera. Nel marzo 2025, Trump si era vantato di avere più donne nel gabinetto rispetto a qualsiasi altro presidente repubblicano, un'affermazione ora smentita dai fatti.

Le motivazioni della sostituzione di Wiles e Miller

Susie Wiles è stata licenziata a soli tre giorni dal voto del 3 novembre. Secondo il New York Times, Trump l'ha accusata della sconfitta elettorale davanti ad altri collaboratori durante la serata dei risultati. Già in precedenza, il presidente le aveva rimprostrato la lentezza delle azioni giudiziarie contro i suoi avversari politici.

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Trump aveva anche espresso sospetti su Wiles riguardo a fughe di notizie nel suo ambiente di lavoro. Il presidente ha dichiarato di voler fare un cambiamento, pur riconoscendo che Wiles aveva svolto un ottimo lavoro. Questa mossa sembra voler premiare una fazione più radicale e leale al movimento MAGA rispetto alla squadra precedente.

Il ruolo centrale di Stephen Miller e le pressioni familiari

Stephen Miller è considerato l'ideologo delle deportazioni di massa e uno degli esponenti più radicali del movimento MAGA. La sua promozione è stata favorita dalla moglie, Katie Miller, un'influencer conservatrice. Secondo il giornale Politico, Katie Miller aveva sollecitato persone vicine al presidente a sostenere la candidatura del marito già a ottobre.

Dopo la sconfitta elettorale, Katie ha intensificato le pressioni con almeno sei telefonate a figure influenti. Queste conversazioni includevano il segretario al Tesoro Scott Bessent e collaboratori del vicepresidente J.D. Vance. Stephen Miller ha promesso a Trump lealtà assoluta, impegno incrollabile e totale dedizione al suo incarico appena assunto.

La visione politica e il passato di Stephen Miller

Steve Bannon definisce Miller il primo ministro di Donald Trump, mentre Kevin McCarthy lo chiama il cervello del presidente. The Atlantic descrive Miller come la figura capace di trasformare gli impulsi incendiari del presidente in politiche concrete. A quarantuno anni, Miller è nato in California in una famiglia ebrea e mostrava già interessi di estrema destra al liceo.

All'età di sedici anni, su un sito web di Santa Monica, esprimeva disprezzo per compagni di classe ispanici. Alla Duke University, in North Carolina, si associò a gruppi di nazionalisti bianchi. Entrò negli ambienti della destra radicale grazie a David Horowitz, avvicinandosi a Steve Bannon e Tucker Carlson.

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L'impatto delle politiche di deportazione e sicurezza

Miller è stato tra gli architetti del Muslim ban durante il primo mandato, insieme alla separazione delle famiglie migranti al confine. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, la sua influenza è cresciuta enormemente. Da vice capo dello staff, ha supervisionato la campagna di deportazioni di massa.

Ha richiesto alle autorità federali di effettuare fino a tremila arresti al giorno. Secondo il Wall Street Journal, nel maggio 2025 ha ordinato all'Ice di intensificare le operazioni per aumentare le espulsioni. Ogni mattina, sei giorni alla settimana, dirige riunioni con responsabili di agenzie federali chiave.

Direzione futura e alleanze politiche nel governo

La nomina di Miller indica una direzione ancora più radicale negli ultimi due anni del mandato presidenziale. Miller ha incoraggiato l'espansione dei poteri presidenziali più di qualsiasi altro consigliere. Dopo il voto, Trump aveva mostrato disponibilità a collaborare con i democratici, per poi cambiare rotta.

Questa scelta segna la fine di un'era di moderazione relativa e l'inizio di una fase di azione decisa. Miller ritiene che gli Stati Uniti stiano venendo conquistati da culture e valori diversi, una posizione espressa in un'intervista a Fox News nel dicembre 2023. Il nuovo capo di gabinetto sembra pronto a implementare queste visioni con aggressività.