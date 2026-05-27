Trump: Non soddisfatto dell'accordo con l'Iran, sanzioni restano e tensioni sullo Stretto di Hormuz

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non essere soddisfatto dei colloqui con l'Iran, escludendo un allentamento delle sanzioni e annunciando la possibilità di azioni militari per il controllo dello Stretto di Hormuz. Trump ha anche espresso preoccupazione per la gestione delle scorte di uranio arricchito da parte di Russia e Cina.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump haDiffuso dichiarazioni significative riguardo allo stato dei negoziati con l' Iran durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca, sottolineando una posizione intransigente e l'assenza di piani per revocare le sanzioni economiche nel breve periodo.

Secondo Trump, l'Iran esprime il desiderio di raggiungere un accordo, ma finora le proposte di Teheran non hanno soddisfatto le richieste statunitensi. Il leader americano ha lasciato intendere che se un compromesso non sarà raggiunto, gli Stati Uniti potrebbero optare per una conclusione unilaterale delle questioni in sospeso, una formula che lascia spazio a interpretazioni riguardo a possibili azioni militari.

Un punto cruciale delle trattative riguarda il controllo dello Stretto di Hormuz, una via d'acqua strategica per il trasporto di petrolio. Trump ha affermato che, nell'ambito di un eventuale accordo quadro, lo stretto dovrebbe rimanere sotto sorveglianza internazionale e non essere soggetto al controllo di alcuna nazione, inclusa l'Iran. Ha inoltre dichiarato che l'Oman, paese che si affaccia sullo stretto, dovrà conformarsi a questa disposizione pena il rischio di un intervento armato da parte degli Stati Uniti.

Queste affermazioni evidenziano la crescente pressione esercitata dall'amministrazione Trump su tutti gli attori regionali per garantire la libertà di navigazione. La Casa Bianca e l'ambasciata omanita a Washington non hanno fornito commenti immediati alle richieste di precisazione. Parallelamente, Trump ha espresso forte disappunto all'idea che le scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran possano essere trasferite alla Russia o alla Cina, un nodo critico per il controllo della non proliferazione nucleare nella regione.

Questa dichiarazione rafforza la posizione americana di voler mantenere un rigoroso monitoraggio sul programma nucleare iraniano e di respingere qualsiasi soluzione che coinvolga potenze rivali. Gli analisti interpretano queste parole come un segnale rivolto sia a Teheran che a Mosca e Pechino, per evitare qualsivoglia intesa che possa indebolire l'influenza statunitense. La situazione rimane fluida e le prossime mosse diplomatiche o militari determineranno l'evoluzione della crisi nel Golfo Persico





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Iran Sanzioni Stretto Di Hormuz Uranio Arricchito Russia Cina Oman

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gli Stati Uniti e l'Iran discutono piano per aprire lo Stretto di HormuzGli Stati Uniti e l'Iran stanno discutendo un piano per aprire lo Stretto di Hormuz circa 30 giorni dopo che i due paesi avranno raggiunto un accordo per porre fine alle ostilità.

Read more »

Explosioni sono state udite nello Stretto di Hormuz e a Bandar Abbas, IranIranian media hanno riferito che sono state udite esplosioni nello Stretto di Hormuz e nella città portuale di Bandar Abbas, sebbene la causa sia stata sconosciuta.

Read more »

Stati Uniti attaccano l'Iran nello Stretto di Hormuz, mentre negoziati proseguonoGli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran colpendo barche e siti di lancio dei missili nello Stretto di Hormuz mentre i negoziati per la fine della guerra vanno avanti. Il Comando centrale americano (Centcom) ha annunciato l'esecuzione di 'attacchi di autodifesa' e ha colpito siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine.

Read more »

Iran e Stati Uniti vicini a un accordo marittimo sullo Stretto di HormuzSecondo la TV di Stato iraniana, Teheran ha ricevuto una bozza di memorandum d'intesa con gli USA che prevede la riapertura del trasporto commerciale nello Stretto di Hormuz e il ritiro delle forze militari americane dalla regione, con un possibile ruolo futuro dell'Oman nella gestione del traffico navale.

Read more »