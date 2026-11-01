Trump offre un milione di dollari per segnalare frodi elettorali

Donald Trump promette 1 milione di dollari a chi segnala frodi elettorali. Il presidente degli Usa usa il suo social Truth per incentivare denunce su elezioni passate e future.

Donald Trump ha annunciato ufficialmente che chi segnalerà frodi elettorali nelle scorse elezioni presidenziali o in quelle di medio termine del 2026 riceverà un milione di dollari. Questa somma sarà versata solo dopo l'arresto e la condanna definitiva di coloro che saranno riconosciuti colpevoli di aver commesso tali illeciti. La notizia è stata diffusa sul suo profilo personale di Truth, la piattaforma social di sua proprietà.

La minaccia di un milione di dollari in frodi

Non è immediatamente chiaro da dove iniziare a commentare questa dichiarazione. Ci troviamo in un momento di crescente caos e assurdità nella linea spazio-temporale in cui viviamo. L'infodemia in cui siamo immersi sta normalizzando, purtroppo, situazioni che fino a pochi anni fa ci sarebbero sembrate assolutamente irreali o addirittura inaccettabili. La tentazione immediata potrebbe essere quella di rispondere con una semplice scrollata di spalle, ma è necessario riflettere un attimo su quanto sta accadendo.

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Il presidente degli Stati Uniti invita i cittadini americani a denunciare presunte irregolarità attraverso un social network di cui è l'unico proprietario. Inoltre, monetizza direttamente i contenuti e le interazioni generati sulla sua piattaforma. Egli promette una montagna di soldi a chi fornirà le prove, anche se non è specificato se questi fondi provengano dal suo patrimonio personale o dalle tasse dei contribuenti. La situazione rimane oscura su questo punto fondamentale.

La caccia alle prove nelle urne americane

Le accuse dovrebbero riguardare eventi risalenti a sei anni fa. Contro tali presunti brogli sono state presentate centinaia di denunce e ricorsi da parte dei fedelissimi del presidente, ma tutte sono concluse in una grande bolla di sapone senza alcun effetto pratico. Altra questione riguarda le elezioni di medio termine, che non sono ancora avvenute, ma sulle quali Trump sta già montando una campagna preventiva.

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Trump è da anni il principale sostenitore e il megafono principale della narrazione secondo cui ci sarebbe stata una gigantesca cospirazione ai suoi danni. Secondo questa teoria, gli avversari gli avrebbero sottratto la vittoria contro Joe Biden attraverso brogli e frodi elettorali sistematiche. Ora, si sta attrezzando per impedire che possa essere "fregato" di nuovo. È importante notare, comunque, che le elezioni presidenziali si sono concluse con una nuova vittoria per Trump appena due anni fa, contraddicendo parzialmente questa ansia.

Blitz FBI e teoria del complotto

Chi frequenta questo spazio da un po' di tempo avrà letto nel corso dei mesi diversi riferimenti, se non intere analisi dedicate, a questa inestirpabile narrazione dei brogli a stelle e strisce. Tale narrazione intossica costantemente il dibattito pubblico americano. Essa risulta assai contagiosa ogni qual volta un leader vicino ideologicamente a Trump perde una tornata elettorale, come è successo per Flavio Bolsonaro.

Lo spunto per queste recenti dichiarazioni sembra essere il blitz dell'Fbi presso il Centro elettorale della contea di Fulton, in Georgia. Gli agenti federali avevano sequestrato circa settecento scatoloni pieni di schede elettorali delle elezioni del 2020. Questa operazione è stata condotta sotto la supervisione di Tulsi Gabbard, allora direttrice dell'Intelligence nazionale. Si trattava di una figura nota per le sue tesi putiniane sull'Ucraina e come megafono della teoria del complotto sulla presenza di fantomatici laboratori per la guerra chimica americani al confine con la Russia.

Disinformazione e integrità delle elezioni

A distanza di mesi, non è ancora chiaro cosa ne sia stato di quelle schede elettorali. Al contrario, possiamo affermare con certezza perché siano state prelevate. L'obiettivo era cercare nei documenti prove delle frodi in una delle contee che più era stata al centro delle tesi disinformative e cospirazioniste del movimento Maga nell'immediato indomani del voto contestato. Un mese prima, il 6 gennaio del 2026, in concomitanza con la ricorrenza dell'assalto al Campidoglio da parte dei facinorosi pro-Trump, la Casa Bianca aveva messo online un sito specifico.

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Tale sito è un coacervo di distorsioni, disinformazione e fake news. A noi oggi interessa solo la parte in cui mette nero su bianco la teoria cospirativa in questione. Il testo recita che dopo lo sgombero del Campidoglio, il Congresso si riunisce di notte e certifica i voti di Biden, definiti rovinati da frodi nelle votazioni per corrispondenza, valigie nascoste e irregolarità tecniche. Le frodi sarebbero state ignorate deliberatamente da tribunali e media.

Impatto sulle prossime consultazioni

Questo flusso di teorie del complotto mira a trovare prove del furto, piegando dettagli e indizi a una narrazione che tiene scarso conto dei fatti. L'obiettivo è rendere incognito qualunque futuro territorio di consultazione elettorale. Questo ha messo preventivamente in dubbio l'integrità del processo elettorale, diffuso da quasi 600 account e media influenti conservatori. Non tutte le affermazioni sono falsità, ma l'insieme rende l'idea della mobilitazione informativa contro quella stessa macchina del voto.

Poco più di due anni fa, quella macchina del voto aveva certificato la vittoria elettorale dello stesso Trump. La situazione attuale vede una partecipazione sospettata di elettori privi della cittadinanza, individuati sommariamente dagli strumenti di profilazione dell'Ice, la milizia anti-immigrazione a servizio della Casa Bianca. Tale richiesta è stata bloccata dalla decisione di un giudice federale.