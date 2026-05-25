Trump ordina ai suoi rappresentanti di non affrettarsi a raggiungere un accordo con l'Iran

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto domenica che aveva ordinato ai suoi rappresentanti di non affrettarsi a raggiungere un accordo con l'Iran, mentre l'amministrazione statunitense ha sminuito le speranze di un'intesa imminente nella guerra tre mesi vecchia.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha detto domenica che aveva ordinato ai suoi rappresentanti di non affrettarsi a raggiungere un accordo con l' Iran , mentre l'amministrazione statunitense ha sminuito le speranze di un'intesa imminente nella guerra tre mesi vecchia che era stata sollevata il giorno prima.

Il blocco navale statunitense sulle navi iraniane nello Stretto di Hormuz rimarrà "in piena forza e effetto fino a quando non sarà raggiunto un accordo, certificato e firmato", ha scritto Trump su Truth Social.

"Entrambe le parti devono prendersi il tempo necessario per fare le cose giuste", ha aggiunto. Non è stato fornito alcun commento immediato dal governo iraniano. Ma l'agenzia di notizie Tasnim, legata ai Guardiani della Rivoluzione islamica, ha detto che gli Stati Uniti stanno ancora ostruendo parti di un possibile accordo, compresa la richiesta di Tehran per il rilascio di fondi congelati.

Un giorno prima, Trump aveva detto che Washington e l'Iran avevano "largamente negoziato" un memorandum di intesa su un accordo di pace che avrebbe riaperto lo Stretto di Hormuz, che prima del conflitto trasportava un quinto del carico di petrolio e gas liquefatto globale. Le due parti sono ancora in disaccordo su diversi problemi difficili, come le ambizioni nucleari dell'Iran, la guerra in Libano di Israele con la milizia Hezbollah sostenuta dall'Iran e le richieste di Tehran per l'annullamento delle sanzioni e il rilascio di decine di miliardi di dollari di entrate petrolifere iraniane congelate in banche straniere.

Un alto funzionario dell'amministrazione Trump ha detto ai giornalisti che l'accordo non sarebbe stato firmato domenica, dicendo che il sistema iraniano non si muoveva abbastanza velocemente. Ma ha descritto i contorni più recenti di ciò che stava venendo negoziato. L'alto funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato, ha detto che l'Iran aveva accettato "in principio" di aprire lo Stretto di Hormuz, in cambio degli Stati Uniti che avrebbero tolto il blocco navale e avrebbero smaltito l'uranio arricchito di Tehran.

Ha detto che gli Stati Uniti comprendevano che il leader supremo iraniano, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, aveva approvato la base del negoziato. Non è stato fornito alcun commento immediato dall'Iran o una spiegazione su cosa significasse un'accettazione "in principio". L'alto funzionario ha detto che Washington immaginava di riaprire per primo lo stretto e di levare il blocco navale. Negoziare i dettagli delle misure nucleari avrebbe richiesto più tempo, ha detto.

Ha respinto le ipotesi che l'Iran non accettasse di smaltire la sua riserva di uranio arricchito.

"È una questione di come", ha detto l'alto funzionario. Un secondo alto funzionario dell'amministrazione ha detto domenica che il quadro proposto avrebbe dato ai negoziatori 60 giorni per raggiungere un accordo finale. Le fonti iraniane avevano detto a Reuters che in future fasi, "formule fattibili" potrebbero essere trovate per risolvere la disputa sul suo stock di uranio arricchito, compresa la diluizione del materiale sotto il controllo dell'ispettore nucleare dell'ONU.

L'Iran ha a lungo negato le accuse degli Stati Uniti e di Israele di perseguire armi nucleari e ha detto di avere il diritto di arricchire l'uranio per scopi civili, anche se la purezza che ha raggiunto è molto superiore a quella necessaria per la generazione di energia. Trump, il cui rating di approvazione è stato colpito dall'impatto della guerra sulle quotazioni energetiche statunitensi e che ha affrontato sforzi del Congresso per limitare i suoi poteri bellici, ha ripetutamente enfatizzato la prospettiva di un accordo per mettere fine al conflitto che gli Stati Uniti e Israele avevano iniziato il 28 febbraio.

Un tenuo cessate il fuoco è stato in vigore dal primo aprile. Le quotazioni petrolifere sono scese a due settimane basse per iniziare la settimana con il Brent crude futures sceso di oltre il 4% a $98.83 a barile — la prima volta che è sceso sotto i $100 nel trading intraday da inizio maggio — mentre il West Texas Intermediate statunitense era a $92.03 a barile, anche sceso di oltre il 4%.

Mentre emergevano i dettagli del possibile accordo durante il fine settimana, i critici, compreso l'ex Segretario di Stato Mike Pompeo e i parlamentari democratici, hanno argomentato che offriva poco più del 2015 accordo nucleare sull'Iran negoziato dall'ex presidente Barack Obama, dal quale Trump si era ritirato durante il suo primo mandato. Chris Van Hollen, un membro democratico del Comitato per gli Affari Esteri del Senato, ha detto che i contorni riportati dell'accordo sarebbero stati poco più che "lo status quo pre-bellico" con l'Iran.

"Penso che questo sia stato un errore", ha detto Van Hollen nel programma "Fox News Sunday". "Quando si è in un buco, si dovrebbe smettere di scavare, e questo sembra forse che finalmente stiamo facendo". Trump, che ha anche affrontato critiche da parte di conservatori hawkisti per la sua disposta a cedere con l'Iran, ha rispost





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Iran Accordo Stretto Di Hormuz Guerra

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La sala d'attesa per l'accordo fra Stati Uniti e IranGli americani hanno rinunciato a molto, ma non possono abbandonare le richieste sul nucleare. Gli iraniani cercano di evitare un nuovo attacco e giocano con lo Stretto. L’idea dei mediatori è guadagnare tempo

Read more »

Iran, gli Stati Uniti e il Pakistan fanno progressi mentre il Pakistan si occupa di mediareIn una dichiarazione congiunta, Iran, gli Stati Uniti e il Pakistan hanno affermato che i colloqui diretti tra loro sono progressati dopo quasi tre mesi di guerra. L’obiettivo è concludere un memorandum d’intesa dopo le visite a Teheran del capo delle forze armate pakistano, Asim Munir, e del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi.

Read more »

Spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran, Trump: 'Accordo o attacco, decisione entro domani'Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe 'preoccupato' da un'ipotesi di cessate il fuoco. Nucleare, controllo dello Stretto e nuovi raid: le ipotesi sulla pace a tempo

Read more »

Stretto di Hormuz reaperto: Stati Uniti e Iran molto vicini ad un'intesaSecondo Axios, la proposta di accordo tra Stati Uniti e Iran prevede l'apertura dello stretto durante l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni. L'Iran avrebbe l'autorizzazione a vendere liberamente il petrolio e le trattative sulle sue capacità nucleari sarebbero in corso.

Read more »