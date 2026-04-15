Trump-Papa Leone: scontro sull'Iran, un'immagine e la "restaurazione" che non convince.

L'ex presidente Trump entra in rotta di collisione con Papa Leone, criticando la politica iraniana e pubblicando un'immagine controversa che evoca la figura di Cristo. La mossa, pur rimossa, ha suscitato indignazione nel mondo cattolico e solleva interrogativi sulla strategia politica di Trump e sull'influenza del nuovo Pontefice.

L'ex presidente Donald Trump ha nuovamente scatenato polemiche, questa volta puntando il dito contro Papa Leone e definendo inaccettabile per l' Iran il possesso di armi nucleari , ribadendo il motto 'L'AMERICA È TORNATA!'. Questa affermazione giunge in un momento di tensione internazionale e segue un acceso scambio di battute con il Pontefice che ha suscitato critiche da parte dell'opinione pubblica globale.

Parallelamente, Trump ha ripubblicato un'immagine controversa su Truth Social, in cui si raffigurava nelle vesti di una figura sofferente, circondato da fedeli, personale medico, sostenitori del movimento MAGA e figure angeliche su uno sfondo luminoso.

A fronte delle reazioni negative, l'ex presidente ha rimosso il post, attribuendo la controversia a una presunta manipolazione mediatica e spiegando che l'immagine doveva essere interpretata come un riferimento alla sua persona in veste di 'medico' piuttosto che di Cristo. Tuttavia, la rimozione dell'immagine evidenzia l'impatto delle critiche ricevute.

Il gesto ha provocato sconcerto e indignazione nel mondo cattolico e cristiano, con figure di spicco che hanno condannato la rappresentazione di Trump come figura cristologica e critica nei confronti del Papa. Un commento particolarmente netto è arrivato dal governatore del Minnesota, che ha esortato Trump a rimuovere l'immagine, affermando che nessuno ha il diritto di definirsi Dio e che il post aveva superato ogni limite.

Nonostante la contrarietà generale, alcuni fedeli più vicini all'ex presidente hanno cercato di mitigare la reazione, ricordando le sue politiche favorevoli alla religione e il profondo apprezzamento che queste hanno generato, al di là delle singole esternazioni sui social media.

Tuttavia, sembra che alcuni all'interno della sua cerchia, inclusa una figura chiave nel settore delle politiche religiose, abbiano alimentato il parallelo tra Cristo e Trump, evidenziando somiglianze come la persecuzione, le accuse ingiuste e il tradimento. Questo potrebbe suggerire che Trump, nel suo intento di restaurazione politica con connotazioni millenariste, abbia finito per identificarsi realmente con la figura di Cristo.

È la prima volta che un presidente americano adotta un tono così irrispettoso e utilizza immagini che sconfinano nel blasfemo per la sensibilità cattolica. Scagliandosi contro Papa Leone, Trump potrebbe aver sottovalutato l'influenza del Pontefice sui cattolici americani, specialmente quelli conservatori.

A differenza di Papa Francesco, percepito come progressista da alcuni settori del cattolicesimo americano che si sono spostati su posizioni più conservatrici (il 62% dei cattolici bianchi ha votato per Trump nel 2024), Papa Leone ha inviato chiari segnali al mondo cattolico conservatore, scegliendo di risiedere negli appartamenti papali e ripristinando la pratica di portare la croce il Venerdì Santo, evitando aperture su questioni sensibili.

Essendo il primo americano a salire al soglio pontificio, Papa Leone rappresenta un punto di riferimento per la Chiesa americana, anche per quei settori conservatori che, pur distanti teologicamente, riconoscono in lui la guida del cattolicesimo globale. La sua conoscenza della politica e della cultura americana ha contribuito a rinsaldare i legami con gli Stati Uniti, tesi durante il pontificato di Francesco.

Sul piano caratteriale, Papa Leone si distingue da Francesco per un approccio più prudente e una retorica meno aggressiva. Attaccando il Pontefice, Trump potrebbe non aver considerato questi aspetti.

È importante notare due fattori chiave: innanzitutto, l'impatto dello scontro in corso su Trump è ancora incerto. Sebbene abbia attaccato il Pontefice, Trump ha anche fornito un sostegno significativo ai cattolici e ai cristiani in passato. Sebbene lo scontro con Papa Leone possa creare disagio tra molti cattolici, questi stessi hanno beneficiato in passato delle politiche di Trump.

In secondo luogo, la Santa Sede non ha alcun interesse a rompere i rapporti con l'amministrazione americana, data la presenza di questioni delicate come le esenzioni fiscali, il matrimonio, le questioni di genere e i rapporti tra Roma e la Chiesa americana, che Papa Leone ha cercato di ricucire. Roma preferisce ribadire le proprie posizioni sulla guerra piuttosto che inasprire il conflitto.

È quindi probabile che lo scontro si attenui, poiché nessuna delle parti trae beneficio dall'escalation. Tuttavia, permangono segnali preoccupanti per l'amministrazione, dato che questo scontro avviene mentre è in corso un conflitto





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