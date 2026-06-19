Trump parla della telefonata con Meloni: 'Voleva una foto con me, mi ha fatto pena'

Il contenuto della telefonata tra Trump e Meloni è stato reso noto dalla trasmissione L'Aria che tira. Trump ha detto che Meloni voleva una foto con lui e che era contenta che lui le abbia parlato. Il discorso si è quindi spostato sulla situazione internazionale e Trump è stato furioso con gli europei che hanno sbagliato tutto sull'energia e sull'immigrazione.

Meloni voleva una foto con me, mi ha fatto pena. È quanto avrebbe detto Donald Trump parlando del suo incontro con la premier italiana. Il contenuto della telefonata è stato reso noto dalla trasmissione L'Aria che tira, che ha trasmesso una ricostruzione audio della telefonata tradotta in italiano.

Trump ha detto al giornalista Daniele Compatangelo che probabilmente il primo ministro italiano era contenta che lui le abbia parlato e che voleva una foto con lui così tanto. Il discorso si è quindi spostato sulla situazione internazionale. Trump è furioso con gli europei che hanno sbagliato tutto sull'energia e sull'immigrazione. Ha detto che se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa. Il chiarimento al G7 e la versione di Meloni:





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