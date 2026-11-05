Trump perde Congressi: guerra, inflazione e crollo appoggio

Donald Trump e i repubblicani subiscono un netto rifiuto elettorale a causa della guerra in Iran, dei prezzi della benzina e delle deportazioni di massa.

Donald Trump ha incontrato i giornalisti la mattina seguente alla notte più lunga del suo secondo mandato, scegliendo come location il cantiere della nuova sala da ballo della Casa Bianca. Questo progetto architettonico rappresenta l'opera con cui il presidente intendeva lasciare la propria impronta definitiva sulla residenza presidenziale, ma l'atmosfera era completamente diversa dal solito. Per quasi venti minuti il leader americano ha illustrato i dettagli del progetto edilizio, evitando accuratamente di fare qualsiasi riferimento alle pesanti sconfitte elettorali subite dal suo partito soltanto poche ore prima.

Scacco al Congresso e sconfitta repubblicana

Solo alla conclusione del discorso, Trump ha toccato il tema del voto, ripetendo la formula già utilizzata durante lo spoglio su Truth Social: ha affermato di non essere comparso nelle schede elettorali e ha dichiarato che, in caso contrario, il suo partito avrebbe vinto a valanga. Questa scenografia appariva particolarmente eloquente in un momento in cui il paese si risvegliava con il Congresso passato completamente di mano. Mentre il presidente parlava di marmi e lampadari, la distanza tra il palazzo e la strada raccontava in miniatura come la coalizione che lo aveva riportato al potere nel 2024 si fosse dissolta in soli due anni.

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I numeri forniti dalle proiezioni elettorali non lasciano margini all'interpretazione. Al Senato, dove i repubblicani partivano da una maggioranza di 53 a 47, i democratici hanno conquistato sette seggi chiave in Texas, Iowa, Kansas, Ohio, Maine, North Carolina e South Carolina, arrivando ad avere almeno 54 senatori, con Alaska e Mississippi ancora in bilico. Alla Camera dei Rappresentanti, le proiezioni dei principali network collocano il partito guidato da Hakeem Jeffries ben oltre la soglia dei 250 seggi. Sono crollate roccaforti considerate inespugnabili: in Kansas un democratico torna al Senato dopo novantaquattro anni, mentre in Texas James Talarico ha battuto Ken Paxton, il candidato voluto da Trump.

Il prezzo della guerra e le aspettative economiche

Per comprendere le cause di questo esito elettorale, è necessario analizzare il serbatoio delle automobili e le aspettative economiche degli elettori. Donald Trump aveva vinto nel 2024 promettendo due obiettivi semplici: prezzi più bassi per i beni di consumo e nessuna nuova guerra internazionale. Tuttavia, la realtà ha preso una direzione opposta. Il 28 febbraio 2026 gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran insieme all'alleato Israele, inaugurando un conflitto che la Casa Bianca aveva inizialmente stimato durare solo quattro o sei settimane.

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Al contrario, la guerra continua da otto mesi, è costata al Pentagono oltre 47 miliardi di dollari e ha spinto il prezzo della benzina intorno ai quattro dollari al gallone. A questi costi si sono aggiunti i dazi e l'inflazione galoppante. Gli exit poll descrivono un elettorato esasperato e stanco. Secondo l'indagine realizzata da SSRS per un consorzio di testate giornalistiche, il 74% dei votanti ha considerato la guerra un fattore cruciale o importante nella propria scelta politica, e tra costoro i democratici hanno prevalso con il 62% contro il 35% dei repubblicani.

L'87% degli intervistati si dice preoccupato per il prezzo dei carburanti, mentre quasi otto elettori su dieci affermano che l'inflazione sta mettendo in difficoltà la propria famiglia. Il 62% ritiene che Trump sia direttamente responsabile del carovita e considera sbagliata la decisione di attaccare l'Iran. Un sondaggio Fox News con NORC aggiunge un dato rivelatore: posta davanti alla scelta, quasi il doppio degli elettori preferisce chiudere l'intervento militare per far scendere i prezzi piuttosto che riprenderlo per fermare il programma nucleare di Teheran.

Crisi di consenso e fattori sociali

L'indice di gradimento del presidente è sceso al 38%, il valore più basso registrato per un presidente in carica nel giorno del voto da quasi vent'anni. Il cortocircuito politico è evidente: il presidente che si era presentato come il pacificatore capace di riportare il benessere nelle case dei lavoratori si è ritrovato a guidare un'economia di guerra che impoverisce proprio quelle stesse famiglie. Il carovita ha smesso di essere un tema astratto per diventare la ricevuta della benzina, e quella ricevuta portava una firma precisa e riconoscibile.

Oltre alla crisi economica, altri fattori sono stati il carburante morale del voto. Il primo riguarda l'immigrazione, un terreno che Trump aveva conquistato nel 2024 con circa il 46% del voto ispanico. Due anni di deportazioni di massa e di blitz spettacolari dell'ICE hanno rovesciato la tendenza. Alla vigilia del voto, il sondaggio NBC News-Telemundo indicava una preferenza per un Congresso democratico tra gli elettori latinos di 59 a 35, il doppio del margine registrato due anni prima. Inoltre, quasi un terzo degli elettori ispanici dichiarava di aver cominciato a portare sempre con sé un documento per paura dei controlli polizieschi.

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Molti elettori ispanici conservatori, che avevano votato Trump in cerca di ordine e opportunità, si sono sentiti bersaglio di una retorica che non distingueva tra criminali e vicini di casa. Il 57% dell'intero elettorato, secondo l'exit poll NBC, ritiene che l'azione dell'amministrazione sull'immigrazione sia andata troppo oltre. Un secondo fattore critico è la questione morale. L'exit poll NBC registra una maggioranza di elettori preoccupata per la corruzione nel governo.

Già in estate Gallup aveva rilevato che quasi nove americani su dieci considerano la corruzione diffusa nelle istituzioni, un livello mai registrato tra le economie avanzate. Questa percezione di un sistema marcio, unita ai duriReality economiche, ha trasformato il sostegno di base in un rifiuto netto, confermando la profonda crisi di rappresentanza che attraversa il paese. La distanza tra le promesse elettorali e la gestione reale del potere appare ora definitiva e irrimediabile agli occhi di una maggioranza di cittadini stanchi.