Trump perde le midterm: crollo Nasdaq e minacce AI

Le vittorie democratiche nelle midterm hanno scatenato un vendita di azioni tech. Il Nasdaq scende del 5.56% per timori nuove regolamentazioni AI e centri dati.

Le elezioni di medio termine statunitensi del 5 novembre 2026 hanno segnato una svolta storica con la vittoria schiacciante dei Democratici, provocando un immediato e violento crollo dei titoli tecnologici. Gli investitori hanno reagito con preoccupazione alla prospettiva di nuove normative governative che potrebbero rallentare lo sviluppo dell'infrastruttura per l' intelligenza artificiale, pilastro della crescita di mercato di quest'anno. Il Nasdaq Composite ha registrato un calo del 5.56%, il più significativo in 19 mesi, riflettendo l'incertezza sul futuro normativo del settore tecnologico di punta.

La consultazione elettorale ha visto i Democratici conquistare sette seggi al Senato, almeno 39 alla Camera dei Rappresentanti e cinque governatorati statali. Questo successo netto ha messo in luce un diffuso malessere tra gli elettori americani verso la Presidenza di Donald Trump, alimentato in particolare dalla decisione di intraprendere una guerra in Iran che ha fatto lievitare i costi del carburante. Tale dinamica energetica ha favorito vittorie democratiche anche in stati tradizionalmente repubblicani come Texas, Carolina del Sud, Kansas e Iowa, ridefinendo gli equilibri di potere a Washington.

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Regolamentazione Intelligenza Artificiale e Infrastrutture

La preoccupazione principale degli operatori di borsa riguarda l'impatto delle nuove maggioranze legislative sulla costruzione di data center. Melissa Brown, responsabile globale della ricerca decisionale su SimCorp, ha osservato che i nuovi eletti stanno cercando di decelerare il ritmo di sviluppo delle infrastrutture supportanti l'IA. Sebbene sia improbabile che possano bloccare il processo del tutto, qualsiasi rallentamento rappresenta un rischio significativo per il modello di crescita basato sull'espansione rapida dei server farm necessari per l'elaborazione dei dati.

Gina Hinojosa, la governatrice eletta del Texas che ha sconfitto il repubblicano Greg Abbott, ha già dichiarato la propria intenzione di fermare la costruzione di nuovi data center. Questa regione rappresenta uno dei mercati in più rapida crescita per le fattorie di server per l'intelligenza artificiale. Parallelamente, i Democratici al Congresso stanno spingendo per una nuova legislazione volta a proteggere i consumatori dai costi elettrici più elevati associati ai data center, richiedendo inoltre test indipendenti per i sistemi di IA per garantirne la sicurezza e l'efficienza.

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Posizione di Donald Trump e Resa dei Conti

Il Presidente Donald Trump ha trascorso la giornata dedicandosi alla firma di un documento per trasformare la椭圆形 Office della Casa Bianca in un monumento nazionale. Due giorni dopo la storica sconfitta dei suoi colleghi repubblicani, Trump ha ignorato il crollo dei mercati e le minacce normative, concentrandosi invece sulle sue personali realizzazioni architettoniche. Ha descritto gli arredi ornamentali dorati e le nuove statue aggiunte dall'anno scorso, definendo il suo mandato come una serie di vittorie, sebbene ammettendo anche alcuni errori commessi durante la sua gestione.

Il Presidente ha anche difeso le sue recenti ristrutturazioni, menzionando la vicina piscina specchiante del Lincoln Memorial e la nuova sala da ballo che sta costruendo, che sostituisce la storica East Wing demolita. Durante la sua unica apparizione pubblica di giovedì, Trump ha insistito sul fatto che la椭圆形 Office non sarebbe stata toccata da alcun futuro amministratore, difendendola come un simbolo permanente della sua eredità politica e storica, al di fuori delle dinamiche elettorali attuali.

Conseguenze Legislative e Prospettive Future

Con la possibilità che la maggioranza democratica al Senato possa aumentare ulteriormente fino a 56-44, grazie alle race ancora aperte in Alaska e Mississippi, i Democratici si preparano a utilizzare il loro nuovo potere per investigare l'amministrazione Trump, la sua famiglia e i suoi alleati. Una volta insediati nel gennaio 2027, avranno la capacità di bloccare le nomine presidenziali, inclusi eventuali giudici della Corte Suprema, esercitando una leva significativa sulle nomine giudiziarie e amministrative del Paese.

Nel breve termine, i Repubblicani mantengono il controllo della Camera e devono affrontare una legislazione imperativa fondamentale per finanziare il governo federale oltre il 11 dicembre. Questo periodo di "lame-duck" offrirà ai Repubblicani un'ultima opportunità per approvare priorità conservatrici prima della piena assunzione del potere da parte dei Democratici. La situazione crea un clima di forte incertezza politica ed economica, con il settore tecnologico che attende con ansia le prime mosse del nuovo Congresso sulle normative che definiscono il futuro dell'innovazione digitale americana.